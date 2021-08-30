Белорусские сорта картошки не самые лучшие? Отвечает глава фермерского хозяйства

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу « По существу ».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Как вам сказать? Самый экономически прибыльный – это Коломбо. В любой год дает высокий урожай, хорошее качество, хорошее хранение. Но, если хороший год, то не уступает ему Гала тоже шикарнейший сорт, хорошо хранится. Но в этом году Коломбо 30 тонн даст, Гала – ну, дай бог, 15.

Кирилл Казаков:

А это белорусские сорта?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Нет.

Кирилл Казаков:

Видите, и тут даже нас зарубежники обогнали.

Вадим Маханько:

Дело в том, что у нас свободный рынок. У нас конкуренция.

Алена Сырова, СТВ:

Это значит, у нас что, хуже?