Белорусские сорта картошки не самые лучшие? Отвечает глава фермерского хозяйства
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А по-вашему, какой сорт картошки самый хороший?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Как вам сказать? Самый экономически прибыльный – это Коломбо. В любой год дает высокий урожай, хорошее качество, хорошее хранение. Но, если хороший год, то не уступает ему Гала тоже шикарнейший сорт, хорошо хранится. Но в этом году Коломбо 30 тонн даст, Гала – ну, дай бог, 15.
Кирилл Казаков:
А это белорусские сорта?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Нет.
Кирилл Казаков:
Видите, и тут даже нас зарубежники обогнали.
Вадим Маханько:
Дело в том, что у нас свободный рынок. У нас конкуренция.
Алена Сырова, СТВ:
Это значит, у нас что, хуже?
Вадим Маханько:
Нет, абсолютно не хуже. А вы возьмите хозяйство с самой большой площадью картофеля – Толочинский консервный завод, допустим. В этом году самый большой урожай дают белорусские сорта.
Кирилл Казаков:
А сколько вообще белорусских сортов?
Вадим Маханько:
Порядка 60.
Кирилл Казаков:
Около 60 белорусских сортов?
Вадим Маханько:
60 сортов, но это ни о чем не говорит.
Алена Сырова:
А зачем нам новые сорта? 60, как для обывателя, это достаточное количество. Зачем еще больше и больше, мы гигантизмом страдаем?
Вадим Маханько:
Совсем недавно у меня спросили: а где наш темп? А проблема в том, что ряд сортов старых, заслуженных не могут дать продукцию с той урожайностью, которая необходима современному производству. Есть генетический потенциал сорта. У одно он 60 тонн, 70, 80 и так далее.
Кирилл Казаков:
То есть из 60, условно говоря, за какое-то время 10 надо обновить.
Вадим Маханько:
Да. А плюс еще, как вы говорили, потепление, изменение климата. И за последние 15 лет – 30 новый болезней и вредителей.
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