«Эти комбайны ходили и ходить будут». Сравниваем современную белорусскую сельхозтехнику с комбайнами 25-летней давности

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Давайте мы оттолкнемся – 25 лет назад. Смотрите, как интересно. Мы уже сегодня даем оценку, сравниваем нашу технику «Гомсельмаша», допустим, с уровнем первого класса. Если окунуться в 25-летнюю историю, в середине 1990-х, когда глава государства принял решение, когда «Полесье-Ротор», была техника такая, и посмотреть ту линейку, которую наши промышленные предприятия сделали за 25 лет – это заслуживает глубочайшего уважения. Понятно, что сельхозтехника, о которой наш уважаемый фермер говорит, очень разносторонняя и разная. Понятно, что наши промышленные предприятия будут стремиться и усовершенствовать, и детализировать какие-то моменты. Сравнивать, опять же, это все – корректно-некорректно. Если взять ценовой фактор импортного и его обслуживание и сравнить с нашим…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Конечно, мы тут в приоритете, побеждаем.
Игорь Брыло:
Если обслуживание того же комбайна или трактора, можно за три месяца эту технику поставить под забор и сказать, что белорусская очень плохая. А при правильном уходе, правильной эксплуатации, правильном техническом обслуживании эти комбайны ходили и ходить будут. И совершенству здесь предела нет. И я не исключаю возможность. Комбайн, который сегодня выпущен последним, в котором и GPS-система, и комфортнейшие условия для механизатора и комбайнера – через пять лет он уже будет старьем, грубо говоря. Я глубоко убежден, что конструкторы «Гомсельмаша» сделают хорошую технику в будущем и будут усовершенствовать то, что есть.
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