«Эти комбайны ходили и ходить будут». Сравниваем современную белорусскую сельхозтехнику с комбайнами 25-летней давности

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу « По существу ».

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Давайте мы оттолкнемся – 25 лет назад. Смотрите, как интересно. Мы уже сегодня даем оценку, сравниваем нашу технику «Гомсельмаша», допустим, с уровнем первого класса. Если окунуться в 25-летнюю историю, в середине 1990-х, когда глава государства принял решение, когда «Полесье-Ротор», была техника такая, и посмотреть ту линейку, которую наши промышленные предприятия сделали за 25 лет – это заслуживает глубочайшего уважения. Понятно, что сельхозтехника, о которой наш уважаемый фермер говорит, очень разносторонняя и разная. Понятно, что наши промышленные предприятия будут стремиться и усовершенствовать, и детализировать какие-то моменты. Сравнивать, опять же, это все – корректно-некорректно. Если взять ценовой фактор импортного и его обслуживание и сравнить с нашим…

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Конечно, мы тут в приоритете, побеждаем.