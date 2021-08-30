«Разрезаешь картофель, а он фиолетовый». Где купить такой овощ?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

К качеству белорусской картошки претензии бывают? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Страна у нас все-таки бульбашей. Какой сорт лучше? Давайте на всю страну скажем – «Адретта»?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

А вы знаете что, это невозможно сказать. Один наш выдающийся селекционер, который создавал белорусский картофель, белорусские сорта, когда у него спросил корреспондент молодой, какой сорт самый лучший, а он ему ответил вопросом на вопрос: а вам больше нравятся блондинки или брюнетки? То же самое можно сказать и о сортах картофеля: одному нравится, чтобы сильно разваривался, другому – с белой мякотью или с желтой. Люди говорят, что нужно есть картофель без крахмала, который вообще не разваривается, полнеть от него не будешь. Сейчас появилась мода на фиолетовый и красный картофель. Алена Сырова:

Над разработкой какого картофеля вы работаете уже 12 лет, что за сорт?