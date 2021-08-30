«Разрезаешь картофель, а он фиолетовый». Где купить такой овощ?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
К качеству белорусской картошки претензии бывают?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Страна у нас все-таки бульбашей. Какой сорт лучше? Давайте на всю страну скажем – «Адретта»?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
А вы знаете что, это невозможно сказать. Один наш выдающийся селекционер, который создавал белорусский картофель, белорусские сорта, когда у него спросил корреспондент молодой, какой сорт самый лучший, а он ему ответил вопросом на вопрос: а вам больше нравятся блондинки или брюнетки? То же самое можно сказать и о сортах картофеля: одному нравится, чтобы сильно разваривался, другому – с белой мякотью или с желтой. Люди говорят, что нужно есть картофель без крахмала, который вообще не разваривается, полнеть от него не будешь. Сейчас появилась мода на фиолетовый и красный картофель.
Алена Сырова:
Над разработкой какого картофеля вы работаете уже 12 лет, что за сорт?
Вадим Маханько:
Вообще, по 12 лет мы работаем над каждым сортом. Это как минимум. В прошлом году мы выдали первый сорт с окрашенной мякотью. Разрезаешь картофель, а он фиолетовый.
Алена Сырова:
Что-то я не видела его на прилавках магазинов?
Вадим Маханько:
Пока еще нет. Все должно пройти строгую государственную апробацию.
Кирилл Казаков:
Вы посадили у себя фиолетовую картошку?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Садил. Был на учебе в Голландии, специально фиолетовый картофель, там сильнее содержание антиоксидантов. Его на терку – и пить для предотвращения раковых заболеваний. Я 20 бульбочек привез из лаборатории, размножил в теплице за один год, посадил часть на поле, часть – опять в теплицы. Три года промучился. Приезжают люди, которые больные, – он уже не поможет, а здоровым, кому давал, пить не хотят, говорят: противно. Потом что раздал, что распродал.
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