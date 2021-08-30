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Депутат об экспорте картофеля: «Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут»

30 августа 2021 20:57
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Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы много экспортируем семян?

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нет, я бы не сказал, что много мы экспортируем. В близлежащие области – Брянская, Смоленская, Орел. Наш научно-практический центр по земледелию, в основном, работает в этом направлении. Вы знаете, что науке же тоже нельзя останавливаться на месте. Согласитесь. И что одним темпом жить, наверное, тоже неправильно. Это все изменяется, видоизменяется, время идет. Вот, допустим, фермер завез голландские сорта.

Депутат об экспорте картофеля: «Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут»-1

Кирилл Казаков:
А он ему не понравился.

Игорь Брыло:
Нет, я к чему говорю… Или там, как он называл, Колорадо. Лидируют белорусские селекционеры – тоже немножко какое-то эго внутреннее заработает. И начнут немножко стремиться к тому. Это же хорошая, здоровая конкуренция, по большому счету.

Кирилл Казаков:
На Сахалине нашу белорусскую картошку выращивают.

Игорь Брыло:
Вы знаете, проект был очень хороший. И Олег Николаевич Кожемяко, губернатор как раз тогда был Сахалинской области, сейчас губернатор Приморского края. Он на самом деле очень близкий друг Беларуси. На самом деле патриот такой белорусской земли. И там была построена, на Сахалине, ферма. Там был построен агрогородок. И, помню, наши агрономы как раз тоже летали туда для возделывания картофеля. И результат был получен. Не знаю, на какой сейчас стадии этот наш белорусский проект, потому что уже он запущен в действие. Тем не менее на той далекой земле получали хороший урожай.

Кирилл Казаков:
Какие у нас международные контакты в сфере аграрной политики и с кем?

Депутат об экспорте картофеля: «Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут»-4

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, у нас расширенные международные контакты как с дальним зарубежьем, так и с ближним зарубежьем. Очень сильные контакты у нас, конечно, с евразийской экономической зоной.

Кирилл Казаков:
А в чем эти контакты выражаются? Мы чем обмениваемся? Мы обмениваемся кадрами, мы обмениваемся техническим потенциалом, либо семенами, либо проектами какими-то?

Сергей Кравцов:
Начинается от всего. И от кадрового потенциала, и семенного потенциала. Вот посмотрите, куда Президент ни поедет, там, например, у нас Маханько. Он тоже с ним. Потому что после уезда Президента получается очень много работы. То есть уже туда идут наши семена, наша картошка идет туда. Наше туда и зерно идет, чтобы завоевать наш ареал, чтобы потом в том году мы продали 7 000 тонн семян картофеля за пределы.

Депутат об экспорте картофеля: «Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут»-7

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Не столько завоевать – восстановить то, что было у нас 30 лет назад.

Сергей Кравцов:
Поверьте, если они попробовали наши сорта, россияне. Вот последний сорт был Бриз этот, да? Вот я как раз был в России, они говорят: любое количество Бриза белорусского мы возьмем. Это было, наверное, года четыре назад, когда он там процветал. Любое количество Бриза мы возьмем – настолько он им понравился. Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут. Это 100 %, это временники. А белорусские там останутся и с дальнейшей перспективой.

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# Экспорт # общество # Кирилл Казаков # Сергей Кравцов # Вадим Маханько # Олег Кожемяко # Фотофакт

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