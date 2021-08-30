Депутат об экспорте картофеля: «Если белорусские сорта зашли, голландские оттуда уйдут, немецкие оттуда уйдут»

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы много экспортируем семян? Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нет, я бы не сказал, что много мы экспортируем. В близлежащие области – Брянская, Смоленская, Орел. Наш научно-практический центр по земледелию, в основном, работает в этом направлении. Вы знаете, что науке же тоже нельзя останавливаться на месте. Согласитесь. И что одним темпом жить, наверное, тоже неправильно. Это все изменяется, видоизменяется, время идет. Вот, допустим, фермер завез голландские сорта.

Кирилл Казаков:

А он ему не понравился. Игорь Брыло:

Нет, я к чему говорю… Или там, как он называл, Колорадо. Лидируют белорусские селекционеры – тоже немножко какое-то эго внутреннее заработает. И начнут немножко стремиться к тому. Это же хорошая, здоровая конкуренция, по большому счету. Кирилл Казаков:

На Сахалине нашу белорусскую картошку выращивают. Игорь Брыло:

Вы знаете, проект был очень хороший. И Олег Николаевич Кожемяко, губернатор как раз тогда был Сахалинской области, сейчас губернатор Приморского края. Он на самом деле очень близкий друг Беларуси. На самом деле патриот такой белорусской земли. И там была построена, на Сахалине, ферма. Там был построен агрогородок. И, помню, наши агрономы как раз тоже летали туда для возделывания картофеля. И результат был получен. Не знаю, на какой сейчас стадии этот наш белорусский проект, потому что уже он запущен в действие. Тем не менее на той далекой земле получали хороший урожай. Кирилл Казаков:

Какие у нас международные контакты в сфере аграрной политики и с кем?