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Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?

30 августа 2021 16:09
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Новости Беларуси. О достижениях и новейших разработках в сфере белорусской пищевой промышленности рассказали в ток-шоу «По существу».

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В Национальном институте продовольствия знают, как правильно переработать белорусское сырье и сделать вкусный отечественный продукт.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-4

Свекольные, морковные, капустные котлеты, торты для похудения и много всего другого. Узнаем, чем радует отечественный производитель.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-7

Александр Шепшелев, заместитель генерального директора по научной работе РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»:
Мы используем в первую очередь отечественное сырье. Одним из ярких примеров реализации данной задачи является группа консервов для детского питания, рыборастительных, картофелепродукты замороженные, марочные вина на белорусском винограде, выращенном на юге Беларуси, кальвадос на белорусских яблоках, виски, разработанный полностью, по полному циклу, от сырья и выдержки, полностью в Республике Беларусь.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-10

Виталий Соловьев, начальник отдела технологии алкогольной и безалкогольной продукции РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»:
У нас разливается наш отечественный виски. Получаем мы из выдержанных зерновых дистиллятов – ржаных, пшеничных, солодовых, ячменных, которые составляют достойную конкуренцию импортному.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-13

Александр Шепшелев:
У нас широкий ассортимент пищеконцентратных продуктов, льняной жмых, модифицированные крахмалы, технологии которых мы разработали и внедрили у нас, в Республике Беларусь. Рапсовое масло, сбитни, медовухи – в основу их заложено белорусское сырье – это ячмень, мед.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-16

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-18

Вероника Кудринецкая:
Александр Анатольевич, вроде бы с виду обычные макароны, но, смотрю, низкобелковые. Простая надпись, упаковка.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?-21

Александр Шепшелев:
Особенность их в том, что они сделаны по определенной специальной рецептуре, чтобы ими могли питаться люди, больные фенилкетонурией. Такое заболевание – непереносимость фенилаланина, аминокислоты, которое приводит, если не соблюдать определенную диету, к тяжелым последствиям заболевших. Данные продукты у нас разработаны в широком ассортименте, организовано их производство в Республике Беларусь. Сегодня любой покупатель может приобрести в торговой сети.

# Государственная политика в области пищевой промышленности # общество # Вероника Кудринецкая # Александр Шепшелев # Виталий Соловьев # Фотофакт

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