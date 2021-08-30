Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?

Новости Беларуси. О достижениях и новейших разработках в сфере белорусской пищевой промышленности рассказали в ток-шоу «По существу».

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В Национальном институте продовольствия знают, как правильно переработать белорусское сырье и сделать вкусный отечественный продукт.

Свекольные, морковные, капустные котлеты, торты для похудения и много всего другого. Узнаем, чем радует отечественный производитель.

Александр Шепшелев, заместитель генерального директора по научной работе РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»:

Мы используем в первую очередь отечественное сырье. Одним из ярких примеров реализации данной задачи является группа консервов для детского питания, рыборастительных, картофелепродукты замороженные, марочные вина на белорусском винограде, выращенном на юге Беларуси, кальвадос на белорусских яблоках, виски, разработанный полностью, по полному циклу, от сырья и выдержки, полностью в Республике Беларусь.

Виталий Соловьев, начальник отдела технологии алкогольной и безалкогольной продукции РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»:

У нас разливается наш отечественный виски. Получаем мы из выдержанных зерновых дистиллятов – ржаных, пшеничных, солодовых, ячменных, которые составляют достойную конкуренцию импортному.

Александр Шепшелев:

У нас широкий ассортимент пищеконцентратных продуктов, льняной жмых, модифицированные крахмалы, технологии которых мы разработали и внедрили у нас, в Республике Беларусь. Рапсовое масло, сбитни, медовухи – в основу их заложено белорусское сырье – это ячмень, мед.

Вероника Кудринецкая:

Александр Анатольевич, вроде бы с виду обычные макароны, но, смотрю, низкобелковые. Простая надпись, упаковка.