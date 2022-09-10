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«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира

10 сентября 2022 18:14
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Новости Беларуси. Безусловно, главный в жизни праздник отмечают с размахом. В 2022 году именинник принимает гостей многочисленными зрелищными локациями на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для всех них без преувеличения 10 сентября Минск стал городом исполнения желаний. На время празднований столица смогла вернуться и к своим истокам, и обратно в современность. Продемонстрировать всю свою многогранность. Под музыку, песни и даже рев мотора.  

Обо всех торжествах в подробностях расскажет наш корреспондент Александра Качан.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-1

Ярко зажигала сегодня молодежь. Неслучайно для них площадка в самом центре города. Open air в Парке Победы. И организаторы сумели удовлетворить интерес даже самого привередливого посетителя. С момента открытия сюда устремился целый поток людей.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-4

Елена Володина:  
Вот пойдем дальше к Дворцу спорта, здесь походим, к музею. Я думаю, что у нас будет насыщенный развлекательный день.  

«Такой формат выбран неспроста, и он впервые». Чемоданова о праздничной локации «Минск молодежный» в День города. Подробнее.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-7

Университеты, колледжи, рабочая молодежь, общественные активисты на своих презентационных площадках удивляют прохожих новыми проектами и достижениями. Они подготовили интеллектуальные головоломки, спортивные состязания, яркие фотозоны и эффектные дефиле.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-10

Алина Арнаут, студентка БГПУ им. М. Танка:  
Эти костюмы делали выпускники нашего факультета, наши коллеги. Нам предложили поучаствовать в Дне города, походить в костюмчиках, пофотографироваться с людьми.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-13

Юрий Матвеев, мастер производственного обучения профессионального лицея № 5 транспортного строительства:  
Это очень хорошая реклама для каждого учебного заведения. Показать, что они представляют из себя, что дети делают, какие работы разные – у каждого свое направление.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-16

Вместе с познавательными зонами для участников и гостей творческие сюрпризы с концертной площадки. Их, кстати, тоже подготовили студенты. Настоящая игра контрастов. Один пешеходный переход разделяет «Минск молодежный» и «Мінск старажытны». А здесь сразу оказываешься в историческом прошлом. Тут расположился лагерь эпох, где можно познакомиться с колоритом всех 10 веков истории Минска. И окунуться в атмосферу Древнего Рима, Полоцкого княжества, Средневековья и не только.  

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«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-19

Посетители даже смогли увидеть настоящий рыцарский конный турнир. И главное здесь не победа. Хотя лидеры и были определены. Но на первом месте эмоции. И зрителей, и участников. Особенно новичков.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-22

Анна Кононик:  
Соперники были опытные. У меня сегодня дебют. И я выступала на молодой лошади. Ему пять лет. Он недавно начал тренироваться в принципе как участник турнира сам. И насчет впечатлений: очень понравилась реакция зала, зрителей. Очень поддерживали, это было очень приятно. В целом атмосфера была достаточно бодрящая дух.  

«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-25

Палатки, самовары и кухни под открытым небом. Ароматы так и манят. Как, впрочем, и на площадке Верхнего города – здесь разнообразие фестиваля белорусской кухни удивляло любителей гастрономии.  

Не забыли в праздничный день и о здоровом образе жизни. Более 50 спортивных площадок по различным видам спорта. Олимпийским стал этот день на площадке возле Дворца спорта. Где собрались белорусские чемпионы, призеры главных стартов четырехлетия, а также победители международных и национальных турниров.  

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«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира-28

Молодежный, исторический, спортивный, гостепреимный и музыкальный. Без этого никак. Ведь звуки, ласкающие слух, сопровождают праздничное действо на каждой площадке. А их 10 сентября работает около 150 по всему городу.  

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