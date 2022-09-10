«У меня сегодня дебют». Пообщались с девушкой-рыцарем после турнира

Новости Беларуси. Безусловно, главный в жизни праздник отмечают с размахом. В 2022 году именинник принимает гостей многочисленными зрелищными локациями на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для всех них без преувеличения 10 сентября Минск стал городом исполнения желаний. На время празднований столица смогла вернуться и к своим истокам, и обратно в современность. Продемонстрировать всю свою многогранность. Под музыку, песни и даже рев мотора. Обо всех торжествах в подробностях расскажет наш корреспондент Александра Качан.

Ярко зажигала сегодня молодежь. Неслучайно для них площадка в самом центре города. Open air в Парке Победы. И организаторы сумели удовлетворить интерес даже самого привередливого посетителя. С момента открытия сюда устремился целый поток людей.

Елена Володина:

Вот пойдем дальше к Дворцу спорта, здесь походим, к музею. Я думаю, что у нас будет насыщенный развлекательный день. «Такой формат выбран неспроста, и он впервые». Чемоданова о праздничной локации «Минск молодежный» в День города. Подробнее.

Университеты, колледжи, рабочая молодежь, общественные активисты на своих презентационных площадках удивляют прохожих новыми проектами и достижениями. Они подготовили интеллектуальные головоломки, спортивные состязания, яркие фотозоны и эффектные дефиле.

Алина Арнаут, студентка БГПУ им. М. Танка:

Эти костюмы делали выпускники нашего факультета, наши коллеги. Нам предложили поучаствовать в Дне города, походить в костюмчиках, пофотографироваться с людьми.

Юрий Матвеев, мастер производственного обучения профессионального лицея № 5 транспортного строительства:

Это очень хорошая реклама для каждого учебного заведения. Показать, что они представляют из себя, что дети делают, какие работы разные – у каждого свое направление.

Вместе с познавательными зонами для участников и гостей творческие сюрпризы с концертной площадки. Их, кстати, тоже подготовили студенты. Настоящая игра контрастов. Один пешеходный переход разделяет «Минск молодежный» и «Мінск старажытны». А здесь сразу оказываешься в историческом прошлом. Тут расположился лагерь эпох, где можно познакомиться с колоритом всех 10 веков истории Минска. И окунуться в атмосферу Древнего Рима, Полоцкого княжества, Средневековья и не только. «Я ношу топор». Кого можно встретить на Дне города и в каких местах? Читать здесь.

Посетители даже смогли увидеть настоящий рыцарский конный турнир. И главное здесь не победа. Хотя лидеры и были определены. Но на первом месте эмоции. И зрителей, и участников. Особенно новичков.

Анна Кононик:

Соперники были опытные. У меня сегодня дебют. И я выступала на молодой лошади. Ему пять лет. Он недавно начал тренироваться в принципе как участник турнира сам. И насчет впечатлений: очень понравилась реакция зала, зрителей. Очень поддерживали, это было очень приятно. В целом атмосфера была достаточно бодрящая дух.