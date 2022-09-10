«Безопасно, а местами даже приятно». Что это за подарки ко Дню города в Минске?

Новости Беларуси. В 2012 году Верхний город пополнился еще одной культурной достопримечательностью. Торжественно открыта галерея Михаила Савицкого. Она разместилась в историческом здании постройки XVIII века, который отреставрировали. В 2005 году – Дом кино, в 2008 – первый столичный мультиплекс – кинотеатр «Беларусь». В 2016-м – парк экстремальных видов спорта на Столетова. На 950-летие Минска в жилом районе Каменная Горка открыли парк имени Уго Чавеса. Это далеко не весь список удивительных подарков минчанам. Заглянем в подарочную коробку этого года.

Спортивные комплексы, качели, детские площадки, песочницы и даже веревочные городки стали настоящим подарком для минчан и гостей столицы. К предстоящему Дню города в каждом районе Минска появились новые зоны отдыха. Это креатив целых команд. Каждая площадка имеет свою особенность, но объединяет их общая идея – это приставка «эко». В Партизанском районе появилось настоящее лесное царство. Именно так назвали новую зону отдыха. Состоит она из пяти отрезков, протяженность – почти километр. Здесь установлены информационные стенды о редких видах растений, животных, раздельном сборе вторсырья.

Юлия Прима, корреспондент:

Изюминкой экотропы стала дорожка для барефутинга, где можно босиком пройтись по песку, опилкам, гальке и другим природным материалам. Все проверено на себе. Безопасно, а местами даже приятно.

Сергей Герасимчик, заместитель директора «Зеленстроя» Партизанского района:

Жители благодарны, что здесь создали такую зону отдыха, потому что ранее были только тропы лесные. Здесь расширили дорожки, отсев гранитный сделали, поставили оборудование.

В Советском районе новая тропа появилась в парке Дружбы народов. Здесь обновили пешеходные дорожки, позаботились о любителях прокатиться с ветерком. Для них теперь есть своя полоса. Появились детский городок, новые скамейки, спортивное оборудование и декоративная композиция.

Cергей Хильман, глава администрации Советского района:

Долгое время зона была неблагоустроенной, была дикорастущая растительность, которая не позволяла людям прогуливаться. Мы постараемся в глуби парка сделать больше локаций для активного отдыха, для прогулок.

В Заводском районе также придерживаются экоконцепции. В прошлом году здесь уже обустроили излюбленное место отдыха Минчан – зону отдыха «Жара». А в этом появилась тропа безопасности и «Чомга-остров», который назван в честь обитательницы этих мест – редкой водной птицы. Здесь установили гамаки, беседки, скамейки.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Одна из первых троп появилась на территории Заводского района. Ее протяженность составляла чуть более 700 метров. Далее в Заводском районе эта тема была продолжена. Первая ласточка в виде экотропы вдоль улицы Уборевича появилась. Людям это понравилось. Горожане стали больше интересоваться и природой, и экосистемой.

Город к празднику буквально утопает в цветах. Глаз жителей Первомайского района радует яркая композиция с однолетними растениями. Озеленители Ленинского района оформили три тематических цветника. На проспекте Рокоссовского композиция с символической датой в обрамлении разных растений. Полюбоваться буйством красок можно и в Центральном районе, возле Стелы, площади Государственного флага, территории у Дворца спорта. Появилось и более 160 новых архитектурных форм.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Мы разработали 14 композиций, посвященных юбилейной дате. Такие композиции размещены в каждом административном районе. Это как минимум по одной, а в некоторых районах по две. Кроме однолетних цветочных растений было выставлено более 9 тысяч ящиков с ампельными растениями на ограждениях разделительных полос. Как на магистральных улицах, так и на второстепенных. Минск украсили более 1,5 миллиона цветов. По случаю даже провели тематический конкурс. Каждый район создал цветочный подарок-композицию. Плоды бесконечной фантазии и оригинальности можно увидеть в сквере «Старостинская Слобода». Первое место заслуженно получил «Зеленстрой» Центрального района.

Анна Юшкевич, ландшафтный архитектор «Зеленстроя» Центрального района:

Какой праздник обходится без тортика? Поэтому мы решили подарить цветочный торт. Это своеобразная зеленая композиция, созданная из различных цветочных растений. Создавали отдельную конструкцию, ее наполняли землей, проливали все это, потом уже высаживали растения. По всему городу установлены и тематические конструкции с символической датой 955. Праздничный облик обрели проспекты, улицы и даже исторические объекты.