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Инфляция в ЕС вырастет до 2,2% к 2027 году

18 ноября 2025 08:08
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Осенний прогноз Европейской комиссии рисует тревожную картину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика Евросоюза буксует: рост ВВП в 2025 году составит лишь 1,4 %, а в еврозоне – еще на одну десятую меньше. Это ниже весенних ожиданий и говорит о замедлении развития.

Инфляция в ЕС вырастет до 2,2% к 2027 году-2

Инфляция остается выше целевых показателей. В еврозоне она ожидается на уровне 2,1 %, А в целом по ЕС – 2,2 % к 2027 году. При этом расходы на оборону резко увеличивают нагрузку на бюджеты. Дефицит вырастет, госдолг ЕС достигнет 85 %, в еврозоне – более 90 %.

Инфляция в ЕС вырастет до 2,2% к 2027 году-4

Ситуацию усугубляют внешние факторы: торговые барьеры достигли исторических максимумов, тарифы США на европейский экспорт растут, а неопределенность мировой политики грозит новыми потрясениями. По оценкам экспертов, экономика Евросоюза оказалась в ловушке: слабый рост, высокая долговая нагрузка и глобальные риски ставят под сомнение ее устойчивость в ближайшие годы.

# Кризис в ЕС

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