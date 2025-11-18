Инфляция в ЕС вырастет до 2,2% к 2027 году

Осенний прогноз Европейской комиссии рисует тревожную картину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика Евросоюза буксует: рост ВВП в 2025 году составит лишь 1,4 %, а в еврозоне – еще на одну десятую меньше. Это ниже весенних ожиданий и говорит о замедлении развития.

Инфляция остается выше целевых показателей. В еврозоне она ожидается на уровне 2,1 %, А в целом по ЕС – 2,2 % к 2027 году. При этом расходы на оборону резко увеличивают нагрузку на бюджеты. Дефицит вырастет, госдолг ЕС достигнет 85 %, в еврозоне – более 90 %.