«Такой формат выбран неспроста, и он впервые». Чемоданова о праздничной локации «Минск молодёжный» в День города
Новости Беларуси. Ярко зажигает сегодня, 10 сентября, столичная молодежь. Центром их тусовки стал парк Победы. Интерес к самой динамичной праздничной локации налицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента открытия сюда устремился целый поток.
Университеты, колледжи, рабочая молодежь, общественные активисты удивляют прохожих новыми проектами и достижениями. Они подготовили интеллектуальные головоломки, спортивные состязания, яркие фотозоны и эффектные дефиле.
Елизавета Рыжанкова, студентка БГПУ им. М.Танка:
Тяжеловато – у кого-то старинная обувь, особенно у мальчиков, поэтому мы сменяем друг друга. Очень все на позитиве сделано. Очень интересно! Многие люди не стесняются с нами взаимодействовать, это очень здорово. Интересное мероприятие, разнообразие большое интересных локаций. Интересные конкурсы придумали. Хорошо подготовились ко Дню города, и это радует.
Виктория Костюк, студентка БГУ:
Удивили масштаб, количество людей, их доброжелательность, открытость. Очень много развлекательных площадок, очень интересно, очень много всяких конкурсов, выставок. Очень интересно!
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Такой формат выбран неспроста, и он впервые. Действительно, мы даем возможность нашей молодежи показать то, чего они уже достигли и какие у них есть еще планы на будущее. Пообщаться, познакомиться, подсмотреть друг у друга какие-то новые моменты для того, чтобы реализовать в будущем новые проекты для нашего города и нашей страны, конечно же.
Познавательные зоны, творческие сюрпризы и концертная площадка. В парке Победы ждут гостей до 20:00, чтобы воочию оценить масштаб столичного молодежного форума.
Концерты, дегустации и полумарафон. О самых значимых мероприятиях в День города рассказала Ольга Чемоданова.