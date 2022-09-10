Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие

Новости Беларуси. Олимпийским сделали этот день на площадке возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрались белорусские чемпионы, призеры главных стартов четырехлетия, а также победители международных и национальных турниров. Напутствие для них прозвучало из уст руководства Национального олимпийского комитета и столицы.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Очень давно мы не собирались так вместе, давно не виделись. Мы решили совместить и как-то сделать так, чтобы люди пришли, получили удовольствие, чтобы их было много. И, как вы видите, получилось. Вот эта идея так родилась… Выходя из истоков наших, вытоков, так получился Международный олимпийский день совместно с H.O.G. Rally Minsk. Посещение хорошее, люди встречали, принимали нормально. Поэтому мы, ребята, которые с нами были, получили большое удовольствие.