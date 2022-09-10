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Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие

10 сентября 2022 15:10
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Новости Беларуси. Олимпийским сделали этот день на площадке возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие-1

Там собрались белорусские чемпионы, призеры главных стартов четырехлетия, а также победители международных и национальных турниров. Напутствие для них прозвучало из уст руководства Национального олимпийского комитета и столицы.  

Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:  
Очень давно мы не собирались так вместе, давно не виделись. Мы решили совместить и как-то сделать так, чтобы люди пришли, получили удовольствие, чтобы их было много. И, как вы видите, получилось. Вот эта идея так родилась… Выходя из истоков наших, вытоков, так получился Международный олимпийский день совместно с H.O.G. Rally Minsk. Посещение хорошее, люди встречали, принимали нормально. Поэтому мы, ребята, которые с нами были, получили большое удовольствие.  

Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мощное спортивное мероприятие, которое направлено в первую очередь на популяризацию всех видов спорта. Особенно радует, что очень много молодого поколения, ребят, которые, конечно же, мечтают связать свою дальнейшую судьбу со спортом. И они очень активно участвуют во всех локациях. Мы думаем, что, конечно же, будем делать все, чтобы наша молодежь активно занималась спортом.  

«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Виктор Лукашенко # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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