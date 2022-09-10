«Сгорая дотла, он всегда возрождался». Глава Брянска сравнила Минск с фениксом

Марина Дбар, глава города Брянска (Россия):

Русская пословица гласит: народная дружба и братство дороже любого богатства. Дорогие жители нашего прекрасного города-побратима Минска, от всей души поздравляю вас с красивой и впечатляющей датой. 955 лет славной истории. Летопись вашей земли удивляет и восхищает. Ваш город можно сравнить с мифологической птицей феникс. Сгорая дотла, он всегда возрождался, как символ вечного обновления становился еще краше. Ваш город покоряет своим неповторимым обликом, самобытным колоритом, местами историко-культурного и духовного наследия великого славянского народа. Это место притяжения, место силы. Один из самых лучших городов Земли. Наши народы связывает давняя неразрывная нить добрососедства и взаимоуважения. Нас объединяет любовь к ближнему, солидарность и взаимопомощь, взаимовыручка, общие нравственные ценности и ориентиры, чувство милосердия и сострадания. Минск – город-герой. Брянск – город воинской славы. Сегодня мы официально взаимодействуем во всех ключевых сферах жизни, развиваемся, обмениваемся опытом и нарабатываем практики, строим прочные деловые и культурные связи. От всего сердца желаю жителям Минска крепкого здоровья, благополучия, радости, успехов и мира. Пусть город всегда будет цветущим, а жизнь каждой семьи счастливой. Всего вам самого доброго.

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