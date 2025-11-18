Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси

Более 300 гродненских школьников познакомились с профессией военного, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты встретились с представителями ведущих вузов страны, а также увидели образцы экипировки, вооружения и специальной техники. Такие встречи пройдут во всех районах области.

Андрей Помелов, учащийся Озерской средней школы:

Очень интересно, много разных видов вооружения, много разного оружия можно посмотреть, уже я пробовал стрелять из пистолета, и мне очень понравилось.

Александр Лобанов, военный комиссар Гродно и Гродненского района:

Целью ставится военно-профессиональная ориентация, и она заключается не только лишь в том, чтобы убедить молодого человека связать свою судьбу со службой в Вооруженных Силах, но дать достоверную информацию по системе военного образования, о будущей профессии, о сложностях, трудностях и приоритетах выбранной профессии в будущем.