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Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси

18 ноября 2025 07:54
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Более 300 гродненских школьников познакомились с профессией военного, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси-2

Абитуриенты встретились с представителями ведущих вузов страны, а также увидели образцы экипировки, вооружения и специальной техники. Такие встречи пройдут во всех районах области.

Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси-4

Андрей Помелов, учащийся Озерской средней школы:
Очень интересно, много разных видов вооружения, много разного оружия можно посмотреть, уже я пробовал стрелять из пистолета, и мне очень понравилось.

Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси-6

Александр Лобанов, военный комиссар Гродно и Гродненского района:
Целью ставится военно-профессиональная ориентация, и она заключается не только лишь в том, чтобы убедить молодого человека связать свою судьбу со службой в Вооруженных Силах, но дать достоверную информацию по системе военного образования, о будущей профессии, о сложностях, трудностях и приоритетах выбранной профессии в будущем.

Школьники из Гродно встретились с представителями ведущих военных вузов Беларуси-8

Интерес к профессии защитника Родины у белорусских школьников растет. Все больше подростков участвуют в военно-патриотических клубах, соревнованиях и мероприятиях, связанных с армейской тематикой.

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# Студенты # Вооруженные силы Республики Беларусь

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