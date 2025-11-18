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В Литве заявили, что примут решение по открытию границ с Беларусью 19 ноября

18 ноября 2025 07:56
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В Литве заявили, что примут решение по открытию границ с Беларусью 19 ноября. Уже 18 ноября представители литовских и белорусских пограничных служб проведут технические переговоры относительно возвращения грузовиков, застрявших на территории нашей страны.

На прошлой неделе Минск предложил литовской стороне провести переговоры на уровне министерств иностранных дел. Главная цель – найти пути разрешения ситуации на границе. В ответ Вильнюс направил предложение организовать встречу заместителей руководителей пограничных служб.

Напомним, в октябре Вильнюс закрыл оставшиеся два пункта пропуска на совместных рубежах. Из-за этого в Беларуси скопилось более тысячи литовских фур.

# Беларусь-Литва # Граница # Государственная граница Беларуси

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