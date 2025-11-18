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Правительство Боливии объявило режим ЧП из-за разрушительных наводнений

18 ноября 2025 08:10
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Чрезвычайная ситуация в Боливии. Разлившиеся реки разрушили дома, сотни семей остались без крыши над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных властей, десятки человек получили травмы, есть погибшие. Наводнения затронули сразу несколько регионов страны. В департаменте Ла-Пас вода смыла мосты и дороги, что осложняет эвакуацию пострадавших. Тысячи жителей размещены во временных убежищах, гуманитарные организации доставляют продовольствие и медикаменты.

Правительство Боливии объявило режим чрезвычайного положения и направило спасательные отряды в наиболее пострадавшие районы. Международные организации уже готовят помощь.

Около 30 человек пострадали во время урагана на юге Португалии.

# Природные катаклизмы # Наводнение

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