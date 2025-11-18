Правительство Боливии объявило режим ЧП из-за разрушительных наводнений

Чрезвычайная ситуация в Боливии. Разлившиеся реки разрушили дома, сотни семей остались без крыши над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных властей, десятки человек получили травмы, есть погибшие. Наводнения затронули сразу несколько регионов страны. В департаменте Ла-Пас вода смыла мосты и дороги, что осложняет эвакуацию пострадавших. Тысячи жителей размещены во временных убежищах, гуманитарные организации доставляют продовольствие и медикаменты.

Правительство Боливии объявило режим чрезвычайного положения и направило спасательные отряды в наиболее пострадавшие районы. Международные организации уже готовят помощь.