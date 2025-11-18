Есть потери. Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовки

Командование 71-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины на Сумском направлении начало включать женщин в состав штурмовых отрядов, среди них уже есть потери. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бригада понесла серьезные потери в лобовых атаках.

Российские войска создали зону безопасности в Сумской области глубиной до 12 километров. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это связано с наступлением на Курскую дугу и расширением линии фронта. По его словам, задача взятия Сум не ставится, но такая возможность не исключена.

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