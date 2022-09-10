Закупка нового оборудования и открытие поликлиник. На каком уровне минская медицина и какие новшества есть?

Новости Беларуси. Сейчас поговорим о самом главном богатстве человечества – здоровье. Охрана его – одна из приоритетных целей белорусской национальной стратегии развития. В Минске регулярно проходит медицинский апгрейд. Только в 2022 году открылись после обновления несколько объектов, открылись и новые. В этом году в соответствии с инвестиционной программой идет работа по 16 объектам здравоохранения. Половина уже в стадии строительства, а другая часть проектируется.

Анна Куртасова, корреспондент:

Минский клинический консультативно-диагностический центр – одно из крупных амбулаторных учреждений не только в столице, но и в стране. Здесь оказывают помощь по многим направлениям. Постоянно обновляется медицинское оснащение центра. Так, недавно здесь открыли дополнительный кабинет МРТ.

Такой аппарат уже второй в центре, что позволяет выполнять в два раза больше высокотехнологичных исследований. В день их около 20. Новейшее оборудование обладает широким спектром диагностических возможностей.

Антон Цехо, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Минского клинического консультативно-диагностического центра:

Это один из самых лучших аппаратов в своем классе (1,5-тесловое МРТ), и он позволяет обследовать практически все органы и системы органов человеческого организма: головной мозг, позвоночник, крупные суставы (плечевые, тазобедренные, коленные), внутренние органы, органы брюшной полости.

Одно из преимуществ томографа – большая амплитуда, что дает возможность диагностировать людей с большим весом. А также тех, кто страдает боязнью замкнутого пространства. В процессе всей процедуры пациент находится под пристальным наблюдением врача.

Наталья Мультан, рентген-лаборант рентгеновского отделения Минского клинического консультативно-диагностического центра:

Лаборант укладывает пациента на стол, планирует исследование. Это зависит от того, что написано в направлении. Современный МРТ-аппарат позволяет своевременно выявить очаги поражения. В нем установлено новейшее программное обеспечение. Антон Цехо:

Изображения по мере их выполнения передаются на врачебную станцию, где врач их оценивает, осматривает, нужно ли добавить что-то еще. Может быть, добавить какие-то программы, может быть, добавить исследование внутривенным контрастированием. И это не все новшества в консультативно-диагностическом центре. Закуплено оборудование и для других отделений.

Юлия Белянкина, главный врач Минского клинического консультативно-диагностического центра:

Закуплено четыре ультразвуковых аппарата. Два ультразвуковых аппарата с черезпищеводными датчиками для проведения эхокардиографических исследований. В ближайшее время мы планируем закупку эндоскопического оборудования. Это будут и фиброгастроскопы, и колоноскопы. Спрос на качественное медицинское оснащение растет. Только в прошлом году сюда за помощью обратилось свыше девятисот тысяч человек.

Еще одно из новшеств в столичной медицине – открытие Минского детского клинического центра по стоматологии. Современные кабинеты оснащены передовыми технологиями. Все оборудование отечественного производства.

Ульяна Бабичева, врач-стоматолог-хирург Минского детского клинического центра по стоматологии:

Первая технология – это стоматологический лазер. Он помогает проводить диагностику лечения даже в послеоперационный период. Мы можем выявлять заболевания на ранней стадии. У нас появился аппарат пьезохирургический. Благодаря этим ультразвуковым волнам мы можем проводить операции на кости и на зубах, не травмируя слизистую, сосуды и нервы. А чтобы деткам было комфортно во время лечебных процедур, предусмотрено мультипликационное сопровождение.

Полина Гавдур:

Знаю врача, поэтому не боюсь ходить сюда. Еще показывают мультики во время процедуры. Уникальная стоматологическая клиника позволяет оказывать медпомощь разного профиля: рентген-исследования, компьютерная томография.

Евгения Коршикова, главный врач Минского детского клинического центра по стоматологии:

Мы оказываем диагностическую помощь детям всего города. Это и рентген-диагностика, это компьютерная томография, безлучевые методы диагностики. Кроме того, в нашем учреждении сосредоточена лечебная помощь для детей, которые имеют соматические заболевания, хронические и тяжелые заболевания. Не так давно новоселье отметила 9-я городская детская поликлиника. Она открылась после масштабной реконструкции. В одном помещении разместились разные отделения. Здесь работают квалифицированные кадры. Есть и молодые специалисты. На свое первое рабочее место сюда пришла и врач-офтальмолог Елена Мельникова.