Закупка нового оборудования и открытие поликлиник. На каком уровне минская медицина и какие новшества есть?
Новости Беларуси. Сейчас поговорим о самом главном богатстве человечества – здоровье. Охрана его – одна из приоритетных целей белорусской национальной стратегии развития. В Минске регулярно проходит медицинский апгрейд. Только в 2022 году открылись после обновления несколько объектов, открылись и новые. В этом году в соответствии с инвестиционной программой идет работа по 16 объектам здравоохранения. Половина уже в стадии строительства, а другая часть проектируется.
Анна Куртасова, корреспондент:
Минский клинический консультативно-диагностический центр – одно из крупных амбулаторных учреждений не только в столице, но и в стране. Здесь оказывают помощь по многим направлениям. Постоянно обновляется медицинское оснащение центра. Так, недавно здесь открыли дополнительный кабинет МРТ.
Такой аппарат уже второй в центре, что позволяет выполнять в два раза больше высокотехнологичных исследований. В день их около 20. Новейшее оборудование обладает широким спектром диагностических возможностей.
Антон Цехо, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Минского клинического консультативно-диагностического центра:
Это один из самых лучших аппаратов в своем классе (1,5-тесловое МРТ), и он позволяет обследовать практически все органы и системы органов человеческого организма: головной мозг, позвоночник, крупные суставы (плечевые, тазобедренные, коленные), внутренние органы, органы брюшной полости.
Одно из преимуществ томографа – большая амплитуда, что дает возможность диагностировать людей с большим весом. А также тех, кто страдает боязнью замкнутого пространства. В процессе всей процедуры пациент находится под пристальным наблюдением врача.
Наталья Мультан, рентген-лаборант рентгеновского отделения Минского клинического консультативно-диагностического центра:
Лаборант укладывает пациента на стол, планирует исследование. Это зависит от того, что написано в направлении.
Современный МРТ-аппарат позволяет своевременно выявить очаги поражения. В нем установлено новейшее программное обеспечение.
Антон Цехо:
Изображения по мере их выполнения передаются на врачебную станцию, где врач их оценивает, осматривает, нужно ли добавить что-то еще. Может быть, добавить какие-то программы, может быть, добавить исследование внутривенным контрастированием.
И это не все новшества в консультативно-диагностическом центре. Закуплено оборудование и для других отделений.
Юлия Белянкина, главный врач Минского клинического консультативно-диагностического центра:
Закуплено четыре ультразвуковых аппарата. Два ультразвуковых аппарата с черезпищеводными датчиками для проведения эхокардиографических исследований. В ближайшее время мы планируем закупку эндоскопического оборудования. Это будут и фиброгастроскопы, и колоноскопы.
Спрос на качественное медицинское оснащение растет. Только в прошлом году сюда за помощью обратилось свыше девятисот тысяч человек.
Еще одно из новшеств в столичной медицине – открытие Минского детского клинического центра по стоматологии. Современные кабинеты оснащены передовыми технологиями. Все оборудование отечественного производства.
Ульяна Бабичева, врач-стоматолог-хирург Минского детского клинического центра по стоматологии:
Первая технология – это стоматологический лазер. Он помогает проводить диагностику лечения даже в послеоперационный период. Мы можем выявлять заболевания на ранней стадии. У нас появился аппарат пьезохирургический. Благодаря этим ультразвуковым волнам мы можем проводить операции на кости и на зубах, не травмируя слизистую, сосуды и нервы.
А чтобы деткам было комфортно во время лечебных процедур, предусмотрено мультипликационное сопровождение.
Полина Гавдур:
Знаю врача, поэтому не боюсь ходить сюда. Еще показывают мультики во время процедуры.
Уникальная стоматологическая клиника позволяет оказывать медпомощь разного профиля: рентген-исследования, компьютерная томография.
Евгения Коршикова, главный врач Минского детского клинического центра по стоматологии:
Мы оказываем диагностическую помощь детям всего города. Это и рентген-диагностика, это компьютерная томография, безлучевые методы диагностики. Кроме того, в нашем учреждении сосредоточена лечебная помощь для детей, которые имеют соматические заболевания, хронические и тяжелые заболевания.
Не так давно новоселье отметила 9-я городская детская поликлиника. Она открылась после масштабной реконструкции. В одном помещении разместились разные отделения. Здесь работают квалифицированные кадры. Есть и молодые специалисты. На свое первое рабочее место сюда пришла и врач-офтальмолог Елена Мельникова.
Елена Мельникова, врач-офтальмолог 9-й городской детской поликлиники:
Мне очень нравится помогать детям, нравится лечить им глазки, улучшать им зрение. Оказываем помощь мы как экстренным пациентам, так и плановым. В день приходит примерно 30-35 человек.
Кабинет оснащен новейшим медоборудованием. Это авторефрактометр. Он позволяет проводить точную диагностику глаз в режиме здесь и сейчас.
Анна Куртасова:
Это ваше рабочее место. Расскажите, чем оно оснащено. В чем уникальность оборудования?
Елена Мельникова:
Авторефрактометр – это просто потрясающая вещь. Мгновенно определяем, какая рефракция у ребенка. Также щелевая лампа очень хорошая, потому что ребенку очень удобно присесть на этот стул (по росту всегда ребенок достает), очень хорошо видно оптические среды глаза ребенка.
Впереди еще больше новаций. Скоро ожидается открытие современной детской поликлиники в Сухарево. Также свои двери распахнет новое здание филиала 19-й детской поликлиники.
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