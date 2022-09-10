«Решили порадовать жителей и гостей столицы». Гастрономический фестиваль белорусской кухни пройдёт в Верхнем городе

Новости Беларуси. О праздничной торговле в День города. Гастрофест, ремесленные ярмарки и новые локации. Широкий ассортимент продукции представят сегодня, 10 сентября, покупателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия пищевой отрасли предложили большой выбор товаров. Также они проведут различные дегустации. Выездная торговля организована во всех районах города. Там будет представлено настоящее разнообразие кулинарных, кондитерских изделий, изобилие мясных и рыбных блюд, а также традиционный шашлык и национальная кухня.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Основная площадка – Дворец спорта. Все жители и гости столицы уже привыкли, что там разворачивается очень большая ярмарка с большим количеством субъектов общественного питания. В этом году, с учетом того, что у нас юбилейная дата, мы решили еще немножечко порадовать наших жителей и гостей столицы, и на территории Верхнего города делаем гастрономический фестиваль именно белорусской кухни. В этом гастрономическом фестивале примут участие не только субъекты частной формы собственности, но и наши коммунальные предприятия.

Сегодня праздничные ярмарки будут работать с 12:00 до 23:00. К тому же в праздничные дни крупные минские универмаги порадуют покупателей скидками на большинство товаров.