«Я ношу топор». Кого можно встретить на Дне города и в каких местах?

Новости Беларуси. Перенесемся в центр столицы. О том, что сейчас происходит на проспекте Победителей, рассказала Алеся Иванова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Мы находимся в самом центре праздничных гуляний – на площадке у Дворца спорта.

Здесь проходят состязания спасателей. За звания лучших борются пожарные из Беларуси и ближнего зарубежья. Соревнуются и девушки. Нам удалось пообщаться с некоторыми участниками.

Я приехала из Гомеля. В этих соревнованиях я участвую не впервые. Сегодня я поднялась на пьедестал, на третье место. В том году было лучше на 8 секунд, в этом году немножко похуже, но какая была подготовка, такой и результат. Атмосфера очень хорошая, людей очень много. Поддержка сильно ощущается. Даже из других городов люди приезжают, поддерживают.

Я представляю Иркутскую область, МЧС России. И в Беларуси не первый раз, и на этих соревнованиях не первый раз. Стараемся каждый год приезжать по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Очень рады всегда здесь участвовать. Это одни из самых лучших наших профильных соревнований. Мы были в разных странах, разных городах. В Минске это одни из самых лучших соревнований.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

Соревнования проводят с 2016 года. Они, собственно, направлены на то, чтобы объединять людей в духе праздника, в духе спорта. Здесь принимают участие 90 работников – это действующие работники МЧС. Есть соревнование «Сильнейший пожарный спасатель» – представляет собой комплекс силовых нагрузок, которые выполняются в рваном режиме в полной боевой экипировке. Безусловно, это один из прикладных видов спорта, который помогает нашим работникам тренировать ловкость, силу, выносливость и применять те упражнения, которые они выполняют здесь, в том числе в своей работе.

Алеся Иванова:

Рядом развернулась выставка ретроавтомобилей, современной милицейской спецтехники. Тематические фотозоны и интерактивный тир. Здесь же можно попробовать настоящую солдатскую кашу.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня праздник, очень много локаций праздничных. Люди отдыхают, гуляют, очень много гостей. Я рад. Буквально сейчас мы встретили граждан Латвии, которые очень приятно удивлены нашим гостеприимством. Министерство внутренних дел не только обеспечивает безопасность на улицах во время проведения праздничных мероприятий, но еще мы участвуем на различных локациях, проводим наши акции.

Алеся Иванова:

У маленьких гостей праздника есть возможность примерить на себя милицейскую форму, а также принять участие в интерактивной игре по правилам дорожного движения.

Сегодня замечательный день – День города Минска. Я желаю всем счастья, здоровья. И передаю своему папе огромный-преогромный привет. Интересные конкурсы. Можно выиграть колонку и посидеть в разных машинах.

Алеся Иванова:

Также наша съемочная группа успела заглянуть на фестиваль «Мінск старажытны» и окунуться в атмосферу рыцарских турниров. Хочу отметить, что в нем нашли отражение все 10 веков истории нашего города.

С бытом тех времен можно познакомиться в лагере эпох и окунуться в атмосферу Древнего Рима, Полоцкого княжества, Средневековья и даже в период Второй мировой войны.

Реконструируем эпоху Наполеона 1812 года. Мы приехали на «Мінск старажытны». И у нас в экспозиции есть лагерь наш. Я ношу меховую шапку. Именно медвежью. Элитные части только могли носить. Все из сукна, все натуральное, кожаное даже. Также у нас есть тесаки. Как сапер я ношу топор. Алеся Иванова:

В течение дня на площадке также продолжат работать интерактивные зоны, тир, аттракционы и ярмарка ремесленников.

Я сегодня представляю свою собственную продукцию, собственного производства, я сам занимаюсь маслами сыродавлеными, делаю их в деревянных бочонках. Также делаем урбечи, уксус домашний, халву на меду. Это все собственного производства, полезные очень продукты.