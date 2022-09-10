«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день

Новости Беларуси. Олимпийским сделали этот день на площадке возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На олимпийской площадке каждый может проявить себя. Там представлены более 50 видов спорта. Самые юные участники могут пройти «Олимпийский квест». Они получают специальную карточку, на которой необходимо оставить 15 отметок об успешном прохождении испытаний. Приз – музыкальная колонка.

Егор Максимчук, участник «Олимпийского квеста»:

Я прошел 12 дисциплин, мне осталось три. Если я соберу все, у меня будет очень крутая колонка.

Алексей Кашицкий, участник «Олимпийского квеста»:

Я сначала пошел играть в шашки. Мне было тяжело, но я выиграл. Потом я начал идти на «Динамо», на хоккей.