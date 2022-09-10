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«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день

10 сентября 2022 15:17
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Новости Беларуси. Олимпийским сделали этот день на площадке возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день-1

На олимпийской площадке каждый может проявить себя. Там представлены более 50 видов спорта. Самые юные участники могут пройти «Олимпийский квест». Они получают специальную карточку, на которой необходимо оставить 15 отметок об успешном прохождении испытаний. Приз – музыкальная колонка.   

«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день-4

Егор Максимчук, участник «Олимпийского квеста»: 
Я прошел 12 дисциплин, мне осталось три. Если я соберу все, у меня будет очень крутая колонка.  

«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день-7

Алексей Кашицкий, участник «Олимпийского квеста»:  
Я сначала пошел играть в шашки. Мне было тяжело, но я выиграл. Потом я начал идти на «Динамо», на хоккей.  

«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день-10

Особый антураж олимпийскому дню придают байкеры, которые многотысячным мотопробегом украсили празднества 10 сентября. Мотоциклисты здесь неслучайно. После двухлетнего перерыва столица вновь собрала легендарный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk, которым байкеры традиционно закрывают сезон. Чтобы поучаствовать в столь значимом действии, в Минск съехались представители не только из всех уголков Беларуси, но также из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие. Читайте здесь.  

# Спортивные соревнования # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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