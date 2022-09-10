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В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке

10 сентября 2022 11:56
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Новости Беларуси. Минск отмечает день рождения. Чтобы стать участником массовых гуляний, необязательно направляться в центр столицы. Развлекательные площадки во всех районах города уже сейчас встречают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-1

У «Чижовка-Арены» проходят спортивные баталии. На дистанции – беговелы и велосипеды. 70 юных участников в возрасте от двух до семи лет соревнуются на дистанции 100 метров с препятствиями. Задача – дойти до финиша первым. А те, кто постарше, продемонстрировали элементы фигурной езды на двухколесном транспорте.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-4

Глеб Лях:
Я раньше занимался беговелом, а потом пересел на BMX. Я умею делать ласточку, банни-хоп, обычный прыжок и разножку. Ну и кузнечик.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-7

Наталья Новик, директор центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района:
Празднование Дня города Минска началось с соревнований на беговелах – велосипедах для деток. Наша задача – оторвать детей от гаджетов сегодня и привлекать к велосипедному спорту с самого раннего возраста.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-10

Вальс, колыбель, осенняя рапсодия. Ленинский район подготовил свой подарок ко Дню города. В Лошицком парке проходит фестиваль-конкурс «Тебе, мой Минск, наш праздничный букет».

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-13

На выставке представлено около 100 осенних композиций со своим названием. В них самые различные элементы декора: цветы и даже овощи. Авторы изделий – учащиеся и педагоги учреждений образования и предприятий района.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-16

Марина Паршуто, заведующая детским садом № 481:
Весь коллектив был задействован, потому что и цветы собирались, и композиция придумывалась, и вырезали все это. Мужчины наши, наши рабочие по обслуживанию здания, тоже принимали участие. Мы старались, чтобы нашему городу наша композиция понравилась.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-19

Ирина Калинка, заведующая детским садом № 446:
Невозможно представить нашу Беларусь, наш любимый город без национальных символов, таких как аист. Мы использовали такой национальный символ, как василек. И если посмотреть на нашу композицию, наша страна богата сегодня урожаем, поэтому обязательно у нас присутствует это: колосья, лен.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-22

Елена Михайлиди, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи «‎Маяк»:
Конкурс этот очень популярный. Сюда приходят люди и посмотреть, и пофотографироваться. Работы очень разные представлены, в течение дня они будут оценены. В конце дня подведем итоги и объявим победителей.

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке-25

Также в парке открыты игровые, интерактивные зоны от общественных организаций. Можно принять участие в рыцарском турнире и мотогонках. Здесь же впервые 10 сентября пройдет интеллектуально-творческий конкурс «Женщины Ленинского».

# День города в Минске # общество # Глеб Лях # Наталья Новик # Марина Паршуто # Ирина Калинка # Елена Михайлиди # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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