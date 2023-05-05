«Тысяча дней с 9 августа». Константин Придыбайло вспомнил некоторые моменты протестов

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим победу в Великой Отечественной войне и ситуацию на фронте СВО. В гостях журналист Полина Реутова и корреспондент RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Ты начал говорить про переписывание истории. Они проиграли, а я сижу и такую дату обнаружил: 6 мая будет 1 тысяча дней с попытки госпереворота в Беларуси.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хотел начать с этого наш разговор. Думаем в одном направлении.

Полина Реутова, журналист:

Сборище пропагандистов.

Григорий Азаренок:

Да, тысяча дней с 9 августа.

Константин Придыбайло:

Я сейчас пересматриваю видео, некоторые не были опубликованы, спасибо ребятам-силовикам, которые когда-то давно мне их дали. И у меня руки добрались. Как всегда, в последнюю ночь все делается. Я нашел видео участников протестов. Ладно, бог с ними, с этими беспорядками, это отдельная часть. Но они выходили и кричали, какие они мирные, не хотят войны. Там есть один персонаж, который так и кричит: мы не хотим войны! Но что мы видим спустя 2 года, когда потерпели полное поражение? Люди, которые поддерживали госпереворот, большая часть, они за то, чтобы война пришла в Беларусь.

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