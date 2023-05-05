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Вадим Гигин: Зеленский заявляет, что они борются за независимость Украины, фактически сдавая суверенитет своей страны полякам

05 мая 2023 17:26
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Вадим Гигин: Зеленский заявляет, что они борются за независимость Украины, фактически сдавая суверенитет своей страны полякам-1

Вадим Гигин, политический аналитик, руководитель Белорусского общества «Знание»:  
План создания Четвертой Речи Посполитой, что еще 10 лет назад казалось бредовыми измышлениями Качинских, у оставшегося в живых единственного брата, сейчас реализовывается. Что это за план? Польша будет находиться в центре конфедерации из прибалтов, Беларуси, Украины, туда же включают Молдову – вот такую Речь Посполитую. Они уже посчитали, что в ней будет жить около 100 миллионов человек. Центром будет Польша. Фактически с мая прошлого года начался этот процесс: совместный визит, подписание протоколов, соглашений.  

Украину превращают в польский протекторат. Напомню, было подписано и ратифицировано соглашение, по которому польские граждане, полицейские, судьи будут иметь прерогативные права на территории Украины. Украинские граждане таких прав на территории Польши иметь не будут. Это фактически превращение Украины в протекторат. И наши беглые с радостью говорят: Беларусь должна войти в эту конфедерацию. Просто вдуматься, какого уровня двурушники и подлецы с той стороны. Зеленский заявляет, что они борются за независимость Украины, фактически сдавая суверенитет своей страны полякам. Беглые, которые ратуют за независимость и суверенитет, мало того, что они прямо говорят, что их Света находится под защитой Литвы, сдают суверенитет и независимость Беларуси, на которые не имеют никакого права, не имеют к этому никакого отношения, они фактически готовы сдать полностью полякам. Естественно, мы будем бороться за свои страну и независимость до конца.  

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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