«Мы должны помнить героев, подонков должна ждать пуля». Почему в Беларуси за терроризм ввели смертную казнь?

Григорий Азаренок теперь на «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас совсем недавно совершилась атака на аэродром Мачулищи, на российский самолет. Была проведена блестящая спецоперация, выявлены все участники этой террористической группы, причем не только исполнитель. Были выявлены те, кто провозил, приносил деньги, кто сдал квартиру – всего около 30 человек. Так вот, они все поголовно проходят по расстрельной статье – организация коллективными действиями террористического акта. Напомню, в Беларуси моратория на смертную казнь нет.
Мы всегда поддерживаем все действия наших братьев, но тем не менее задаемся вопросом. Совсем недавно нескольким участникам, кто помогал мерзавке организовывать покушение на Дарью Дугину, были оглашены приговоры – три с половиной года, три и так далее. То есть они не проходят как соучастники теракта, они проходят по какому-то содействию и так далее. Но тут же вопрос в том, что сейчас с помощью современных технологий террористическая угроза организовывается такими сетями. Сейчас не надо переходить границу, внедряться, вербовать кого-то, сейчас можно организовать это с помощью Сетей. Как раз если это все квалифицировать как теракт, то, может быть, они под страхом пули в лоб подумают.
Вадим Гигин, политический аналитик, руководитель Белорусского общества «Знание»:
Что касается смертной казни, это ведь не реакция: давайте сейчас каким-то образом накажем, потому что это произошло. Нет. Это имеет и профилактическое воздействие. Давай конкретный пример приведем – Беларусь. У нас пошло ужесточение законодательства с весны прошлого года, когда мы видели реальную угрозу. В том числе введение смертной казни даже за умысел на совершение террористических актов отрезвило очень многих. То, что нам удалось предотвратить… Думаю, Комитет госбезопасности еще расскажет: несколько десятков крупных диверсионных актов – преступники боялись этой смертной казни. Когда был застрелен негодяй, который пытался оказать сопротивление нашим чекистам… Мы должны помнить героев, подонков должна ждать пуля. Наш герой – Дмитрий Федосюк. Подонок, который убил его, был убит на месте. И это тоже очень многих отрезвило. Мы и наши спецслужбы не будем останавливаться ни перед чем.
Если угодно, есть и политический аспект смертной казни. Ведь почему российское общество отказалось от смертной казни? Не в силу внутренней дискуссии, не в силу какого-то нарастания гуманистических тенденций, а в силу требований извне. Это было уступкой ельцинского режима этому пресловутому Совету Европы. Это символическая сдача значительной части суверенитета. Со времен античности право государства на применение смертной казни является неотъемлемым атрибутом суверенитета. Никто не задумывался, почему в 1949 году предъявили требование отказа от смертной казни. Не потому что были большие гуманисты, а потому что государства, которые вступали в этот проамериканский синдикат, должны были понести символическую утрату суверенитета. Американцы у себя (не во всех штатах, но в значительной части) сохраняют этот видимый атрибут. И Беларусь сохранила. Россия должна вернуть эту меру не потому, что будут размахивать топором или расстрельным пистолетом налево и направо. Это атрибут суверенитета и независимости государства.
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