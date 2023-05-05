«Мы должны помнить героев, подонков должна ждать пуля». Почему в Беларуси за терроризм ввели смертную казнь?

Григорий Азаренок теперь на «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас совсем недавно совершилась атака на аэродром Мачулищи, на российский самолет. Была проведена блестящая спецоперация, выявлены все участники этой террористической группы, причем не только исполнитель. Были выявлены те, кто провозил, приносил деньги, кто сдал квартиру – всего около 30 человек. Так вот, они все поголовно проходят по расстрельной статье – организация коллективными действиями террористического акта. Напомню, в Беларуси моратория на смертную казнь нет.

Мы всегда поддерживаем все действия наших братьев, но тем не менее задаемся вопросом. Совсем недавно нескольким участникам, кто помогал мерзавке организовывать покушение на Дарью Дугину, были оглашены приговоры – три с половиной года, три и так далее. То есть они не проходят как соучастники теракта, они проходят по какому-то содействию и так далее. Но тут же вопрос в том, что сейчас с помощью современных технологий террористическая угроза организовывается такими сетями. Сейчас не надо переходить границу, внедряться, вербовать кого-то, сейчас можно организовать это с помощью Сетей. Как раз если это все квалифицировать как теракт, то, может быть, они под страхом пули в лоб подумают.