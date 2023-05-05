«Очень хорошие у меня впечатления». Российская журналистка рассказала о Беларуси

Полина Реутова, журналист:

Очень положительно, я в Минске не первый раз и не 10-й, если посчитать в общей сложности. И вообще на четверть белоруска, здесь тоже мои корни. Все мы немножко белорусы. И москали немного белорусы тоже. Очень положительные эмоции на самом деле. То, что очень сильно входит в контраст с той же Москвой, это то, что люди улыбаются, без напряженных лиц, здороваются, в хорошем настроении. Чувствуется общая атмосфера спокойствия и безопасности. То, что всегда было характерно для Минска и для Беларуси, то же самое и сохраняется. Поэтому очень хорошие у меня впечатления, я благодарна всем, кто меня сюда пригласил, кто устроил мне такую роскошную культурную программу. И тебе благодарна за то, что мы делаем эти блистательные эфиры обжигающей программы, после которых у змагаров и либерды случится истерика в третьей степени, это очень хорошо.

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