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Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?

05 мая 2023 19:01
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Новости Беларуси. Им удалось прорвать огненное кольцо, выйти из вражеской блокады и вывести мирное население. Край былой партизанской славы – Ушачи Витебской области – в эти дни вспоминает подвиг своих земляков, которые ценой собственной жизни спасли 15 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотическая акция «Прорыв Победы» – это живой урок истории для молодого поколения, которое принимает эстафету памяти. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-1

Юлия Мычка, корреспондент: 
Огромная глыба, которая характеризует фашистское окружение, и бронзовый партизан, что разрывает ее пополам, – именно так выглядит мемориал в Ушачах. И так было весной 1944-го. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-4

Цветы к ногам застывшего в бронзе партизана местные жители несут за несколько дней до даты Великой Победы. Своя маленькая победа, что изменила ход военной истории, случилась здесь 5 мая 1944 года, когда партизаны, которые отбивали атаку врага в течение 25 суток, решились на прорыв. Их было в четыре раза меньше гитлеровцев, но это, а еще танки, авиация и даже два бронепоезда не остановили народных мстителей. Они не только прорвались сами, но и вывели из смертельного кольца 15 тысяч мирных жителей. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-7

Павел Морозов, представитель Новополоцкого молодежного парламента: 
Это не то что заслуживает уважения и памяти, это заслуживает именно такого места, места поклонения и места силы. Чтобы все последующие поколения приходили сюда, преклоняли колени, головы. Вспоминали тех, за счет кого мы живем. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-10

Сегодня на «Прорыве» снова многолюдно. Из разных уголков Витебщины в первые дни победного мая сюда приезжают благодарные потомки. На знаковом для всей Беларуси месте встречаются представители разных поколений. Полсотни алых тюльпанов от байкеров. В весенних маршрутах эта точка на карте – ежегодный безапелляционный привал. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-13

Олег Леший, житель агрогородка Сенно: 
Само место вдохновляет чем-то святым, чем-то таким патриотическим. Когда приезжаешь, по дороге к памятнику, этому мемориалу, поднимаешься на бугорок, он по дороге, когда я первый раз поехал, увидел мемориал, этого солдата, у меня сердце затрепетало. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-16

Эстафету памяти о событиях, что хранит эта земля, принимает молодое поколение. Для них «урок памяти» проходит в новом формате. Без оценок, но с яркими эмоциями. Например, исторический квест – это несколько заданий, где проявить нужно не только знания, но смекалку. Собрать карту партизанских тропинок, найти фамилии героев на мемориальной доске, отыскать спрятанный в военной технике трофей. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-19

Сергей Тучин, учащийся Лепельского аграрно-технического колледжа: 
Мы рассчитываем победить в историческом квесте, так как недавно мы участвовали в республиканской олимпиаде по войне. Он назывался «Великая Отечественная война в судьбах народов Беларуси и России». И заняли второе место по своему региону. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-22

Анастасия Свидинская, ученица ушачской средней школы: 
Сегодня очень полезный для меня день, потому что я буду сдавать историю Беларуси, я учусь в девятом классе. Как раз пятый билет про ушачский прорыв. Хочу узнать много нового, чтобы потом на экзамене блеснуть знаниями и рассказать про свой родной край. 

Говорить на понятном для подрастающего поколения языке. Чтобы помнили, достучаться до сердца через эмоции. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-25

Кирилл Шалыга, методист Ушачского районного центра культуры: 
Они будут помнить, что вот, мы были на квесте в Ушачском районе, было это на «Прорыве». То есть они уже будут знать, что был прорыв ушачской блокады. Как ни крути, знания забываются. А когда на практике здесь побывал и немного ощутил то, что было тогда, то это, конечно же, откладывается все. 

Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?-28

На «Прорыве» поют птицы и слышны звонкие голоса. Мирное небо и вечная память тем, кто поставил точку в самой кровопролитной войне. 

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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