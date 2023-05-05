Исторический квест для школьников и цветы к мемориалу. Как сегодня вспоминают ушачский прорыв?

Новости Беларуси. Им удалось прорвать огненное кольцо, выйти из вражеской блокады и вывести мирное население. Край былой партизанской славы – Ушачи Витебской области – в эти дни вспоминает подвиг своих земляков, которые ценой собственной жизни спасли 15 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотическая акция «Прорыв Победы» – это живой урок истории для молодого поколения, которое принимает эстафету памяти.

Юлия Мычка, корреспондент:

Огромная глыба, которая характеризует фашистское окружение, и бронзовый партизан, что разрывает ее пополам, – именно так выглядит мемориал в Ушачах. И так было весной 1944-го.

Цветы к ногам застывшего в бронзе партизана местные жители несут за несколько дней до даты Великой Победы. Своя маленькая победа, что изменила ход военной истории, случилась здесь 5 мая 1944 года, когда партизаны, которые отбивали атаку врага в течение 25 суток, решились на прорыв. Их было в четыре раза меньше гитлеровцев, но это, а еще танки, авиация и даже два бронепоезда не остановили народных мстителей. Они не только прорвались сами, но и вывели из смертельного кольца 15 тысяч мирных жителей.

Павел Морозов, представитель Новополоцкого молодежного парламента:

Это не то что заслуживает уважения и памяти, это заслуживает именно такого места, места поклонения и места силы. Чтобы все последующие поколения приходили сюда, преклоняли колени, головы. Вспоминали тех, за счет кого мы живем.

Сегодня на «Прорыве» снова многолюдно. Из разных уголков Витебщины в первые дни победного мая сюда приезжают благодарные потомки. На знаковом для всей Беларуси месте встречаются представители разных поколений. Полсотни алых тюльпанов от байкеров. В весенних маршрутах эта точка на карте – ежегодный безапелляционный привал.

Олег Леший, житель агрогородка Сенно:

Само место вдохновляет чем-то святым, чем-то таким патриотическим. Когда приезжаешь, по дороге к памятнику, этому мемориалу, поднимаешься на бугорок, он по дороге, когда я первый раз поехал, увидел мемориал, этого солдата, у меня сердце затрепетало.

Эстафету памяти о событиях, что хранит эта земля, принимает молодое поколение. Для них «урок памяти» проходит в новом формате. Без оценок, но с яркими эмоциями. Например, исторический квест – это несколько заданий, где проявить нужно не только знания, но смекалку. Собрать карту партизанских тропинок, найти фамилии героев на мемориальной доске, отыскать спрятанный в военной технике трофей.

Сергей Тучин, учащийся Лепельского аграрно-технического колледжа:

Мы рассчитываем победить в историческом квесте, так как недавно мы участвовали в республиканской олимпиаде по войне. Он назывался «Великая Отечественная война в судьбах народов Беларуси и России». И заняли второе место по своему региону.

Анастасия Свидинская, ученица ушачской средней школы:

Сегодня очень полезный для меня день, потому что я буду сдавать историю Беларуси, я учусь в девятом классе. Как раз пятый билет про ушачский прорыв. Хочу узнать много нового, чтобы потом на экзамене блеснуть знаниями и рассказать про свой родной край. Говорить на понятном для подрастающего поколения языке. Чтобы помнили, достучаться до сердца через эмоции.

Кирилл Шалыга, методист Ушачского районного центра культуры:

Они будут помнить, что вот, мы были на квесте в Ушачском районе, было это на «Прорыве». То есть они уже будут знать, что был прорыв ушачской блокады. Как ни крути, знания забываются. А когда на практике здесь побывал и немного ощутил то, что было тогда, то это, конечно же, откладывается все.