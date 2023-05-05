«Сейчас режим Зеленского, те, кто за ним стоит, – это такое же зло». Почему ВСУ ничем не отличаются от нацистов?

Вадим Гигин, политический аналитик, руководитель Белорусского общества «Знание»:

Так и есть, потому что сейчас очередь за нами. Тогда наши предки выполнили свой долг – был уничтожен гитлеризм. Я смотрел наши газеты, которые планируются выйти 9 Мая и накануне, с теми цитатами… У нас хорошая традиция пошла, когда мы перепечатываем те самые газеты, которые выходили 9 Мая, будь то «СБ. Беларусь сегодня», будь то «Звезда», с огромным портретом Сталина и поздравлениями, что нацистская Германия разгромлена. До сих пор голос Левитана стоит, как он это объявляет советскому народу, а потом мы много раз повторяли и клялись, что мы будем верны этой памяти.

Настала та самая очередь, когда мы должны повторить этот подвиг. На передовой находятся наши силовики, наши правоохранители, пограничники, военные – те ребята, с которыми мы солидарны, чем можем, помогаем, которые сейчас на передовой бьются с абсолютным злом. Потому что ни у кого не вызывает сомнений, что нацистская чума было абсолютным мировым злом. Сейчас режим Зеленского, те, кто за ним стоит, – это такое же зло. Как мы по-другому должны характеризовать людей, которые устраивают суды Линча с приковыванием к столбам, которые расстреливают, которые мучают, которые вырываются в квартиры к людям, которые уничтожают православную церковь, сносят памятники, срывают с ветеранов награды, которые оплевывают подвиг наших людей. И подвиг, и трагедию, и жертвы. Каждый момент, начиная от Хатыни, заканчивая Великой Победой, партизанским подвигом, подпольщиками, – они все пытаются оболгать, перевернуть. Они пытаются ворваться в наш дом и нагадить там. Поэтому мы должны давать отпор этим негодяям.

И тем ребятам, которые сегодня получают награды, мы благодарны за ту огромную работу, которую они проводят. Мы бываем и в наших внутренних войсках, в наших воинских частях, в нашем легендарном ГУБОПе, и мы прекрасно отдаем себе отчет, что это за люди. Это настоящие патриоты.

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