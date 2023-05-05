Азарёнок: прямые внуки и правнуки эсэсовцев сейчас управляют западными странами, война продолжается

Новости Беларуси. 78 лет белорусы живут под мирным небом, но трагические уроки прошлого наш народ не забывает. Как и тех, кто ценой своей жизни добывал Победу в Великой Отечественной и подарил нам возможность спокойно учиться, трудиться, создавать семьи и растить детей. Белорусы чтят подвиг героев.

В эти предпраздничные дни люди приходят к памятникам и мемориалам, чтобы склонить голову в минуте молчания и мысленно сказать спасибо героям-освободителям. Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» объединила тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.