Азарёнок: прямые внуки и правнуки эсэсовцев сейчас управляют западными странами, война продолжается
Новости Беларуси. 78 лет белорусы живут под мирным небом, но трагические уроки прошлого наш народ не забывает. Как и тех, кто ценой своей жизни добывал Победу в Великой Отечественной и подарил нам возможность спокойно учиться, трудиться, создавать семьи и растить детей. Белорусы чтят подвиг героев.
В эти предпраздничные дни люди приходят к памятникам и мемориалам, чтобы склонить голову в минуте молчания и мысленно сказать спасибо героям-освободителям. Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» объединила тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
От нас с вами, творческих людей, журналистов печатных и электронных СМИ, в первую очередь зависит то, как мы воспитаем наше поколение, как будем доносить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, о той трагедии, которая пришла на нашу землю не по нашей вине, о количестве мирных людей, которые здесь были уничтожены, стариков, детей. И о тех героических воинах, которые отдали самое ценное, что у них было, – собственные жизни.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Эта война, которая закончилась в 1945-м, мы видим, что тогда врага не добили. Сейчас эта война продолжается. Нацизм поднял свою голову. Прямые внуки и правнуки эсэсовцев, солдат Вермахта сейчас управляют западными странами. Они вновь идут на нас этими танковыми клиньями Манштейна. Беларусь снова стоит как Брестская крепость. Сохранение нашей памяти – это залог того, что мы сохраним мир, приумножим созидание и дадим отпор врагу.
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
800 тысяч евреев в Беларуси было уничтожено в период Холокоста. Задача нашего поколения – бережно хранить память о тех событиях и не дать этим ужасным событиям повториться вновь на нашей земле.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Граждане Республики Беларусь, независимо от национальности, разделяют единые ценности, ценности памяти Великой Победы. И является сегодняшняя акция также подтверждением мира и согласия, которые царят на белорусской земле.
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