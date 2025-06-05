Новости по тегу #Полина Реутова

«Они боятся, что Украина вернется в наш цивилизационный кружок при единой Святой Руси».
«Мы ссылаемся на то, что было принято совместно и достаточно решительно по итогам серьезных кровавых событий в мировом масштабе. В данном случае я про нынешнюю систему международного права говорю».
На Западе товарищи любят рассказывать, что Россия хочет захватить всю Украину. Да не стоит такой задачи вообще.
«Если не будет России, Украина в нынешнем варианте существовать не будет и не сможет, просто потому что база теряется».
«Такая ситуация все равно произойдет рано или поздно, что вот этот очередной виток территориальной раздробленности (а я именно так рассматриваю сейчас события, которые происходят внутри нашего братства Россия – Украина – Беларусь) подойдет к концу, а он всегда заканчивается консолидацией».
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