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Новости по тегу #Полина Реутова

Реутова: Запад будет руками Украины пытаться затягивать этот конфликт
05 июня 2025 20:44

Реутова: Запад будет руками Украины пытаться затягивать этот конфликт

Реутова: мы остаёмся людьми и оперируем понятиями, зафиксированными документально – в этом наша сила
05 июня 2025 20:18

Реутова: мы остаёмся людьми и оперируем понятиями, зафиксированными документально – в этом наша сила

Реутова о СВО: война идёт за смыслы, а не за территории
05 июня 2025 20:12

Реутова о СВО: война идёт за смыслы, а не за территории

Реутова: Украина существует только как анти-Россия, без этого она антиничто, она распадётся моментально
05 июня 2025 20:10

Реутова: Украина существует только как анти-Россия, без этого она антиничто, она распадётся моментально

Реутова: больше всего Европа боится, что Россия, Украина и Беларусь объединятся
05 июня 2025 20:04

Реутова: больше всего Европа боится, что Россия, Украина и Беларусь объединятся

Реутова: ЕС – это унылый косплей Советского Союза. По форме и по сути
24 марта 2024 19:15

Реутова: ЕС – это унылый косплей Советского Союза. По форме и по сути

Реутова: американцы добились своего – душат Европу за счёт санкций против РФ
18 марта 2024 20:32

Реутова: американцы добились своего – душат Европу за счёт санкций против РФ

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова
18 марта 2024 20:28

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова

Реутова: люди пришли и выбрали нынешний курс России. А черти на Западе корёжились
18 марта 2024 18:44

Реутова: люди пришли и выбрали нынешний курс России. А черти на Западе корёжились

Реутова: проявление террористической угрозы – высшая мера должны быть, неважно, какого пола и возраста человек
05 мая 2023 19:31

Реутова: проявление террористической угрозы – высшая мера должны быть, неважно, какого пола и возраста человек

«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?
05 мая 2023 19:23

«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?

«Тысяча дней с 9 августа». Константин Придыбайло вспомнил некоторые моменты протестов
05 мая 2023 19:09

«Тысяча дней с 9 августа». Константин Придыбайло вспомнил некоторые моменты протестов