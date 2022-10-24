Тур: пока в Беларуси Президентом является Лукашенко, вся реальная власть будет у него. Зачем тогда ВНС?

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

С момента избрания первых делегатов в ВНС по новым правилам и с новой ролью процесс формирования ВНС не закончится. Пока в Беларуси Президентом является Александр Григорьевич Лукашенко, и даже если он будет занимать какую-то другую должность, но будет присутствовать в политическом поле страны, вся реальная власть будет, слава богу, у Александра Григорьевича Лукашенко. И за то время, пока власть будет у него, он поможет стране сформировать реально рабочий орган ВНС.

Кирилл Казаков, СТВ:

Каркас будущего.

Игорь Тур:

Да. Целиком функционал ВНС заработает – если мы говорим про какие-то опасности, дай бог, чтобы не заработал, – только после того, когда Президентом будет в Беларуси кто-то другой.

Кирилл Казаков:

Президент об этом говорил, что он не вечен. Но смысл заключается в том, что эта структура на будущее. Мы закладываем в будущее какой-то шаг. А сейчас этот шаг, может, не стоит делать, потому что сейчас демократия не нужна.

Игорь Тур:

На мой взгляд, это тот шаг, который сегодня имеет не самое большое значение, потому что это стратегическое решение на потом. Но до него нужно дойти, дозреть, посмотреть, как будет ВНС работать. Все, что мы обсуждаем о демократическом обществе, кто кого будет представлять, для этого есть парламент. Если у нас создается еще и ВНС, значит, и парламент тоже не очень.

Кирилл Казаков:

Это наш дуализм. Есть ВНС, есть руководитель Президиума ВНС, есть парламент. Понятно, что об этом тысячу раз говорено на диалоговых площадках. Но, возможно, еще об этом нужно поговорить? Сейчас. Когда электоральная кампания уже вступила в реальную силу, может, опять поговорить с народом?