«Не должен быть представлен людьми-одиночками». Кто может попасть в ВНС и как это будет регулироваться?

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Илья, ты себя считаешь представителем гражданского общества на данный момент без юридических экивоков. Готов ли ты попасть в ВНС?

Илья Бегун, политический аналитик:

Я считаю, что ВНС не должен быть представлен людьми-одиночками. У меня вопрос. Госаппарат возможен в большей степени, но слесарь, доярка – это люди, которые не являются ценообразующими, они в основном потребители. Но у нас практически половина экономики не государственная, а частная, которая как раз таки является ценообразующей во многом для этих самых потребителей. У них есть вектор единый с Президентом? Нет. У коммерческого бизнеса всегда свой интерес.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У них есть деньги, возможно, они про них 2-3 года назад еще задумывались. Сегодня они думают, как бы им спокойно пройти до дома, чтобы ракета никакая нигде не приземлилась. Поэтому сегодня, когда мы общаемся с нашими гражданами, с бизнес-сообществами сейчас активизировались диалоговые площадки, с айтишниками, там звучит вопрос: поддержите, помогите, подскажите, как нам сделать так, чтобы Президент выдвигался еще на один срок. Илья Бегун:

ВНС – это хорошая площадка, чтобы стимулировать политический активизм. Потому что если у тебя нет инструмента для реализации какого-то потенциала, то ты хоть обрегистрируйся этими общественными объединениями, обложись ими вокруг, назови себя как угодно, если ты не можешь никак претендовать на участие, то это бессмысленный активизм, он бесполезный, движение ради движения. Кирилл Казаков:

Беларусь, ВНС, обычный гражданин. Если сложить вот такую ступень, то это социальный лифт. Алена Сырова, СТВ:

Если я хочу быть делегатом ВНС, мне нужно вступить в «Белую Русь»?