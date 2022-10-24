«Не должен быть представлен людьми-одиночками». Кто может попасть в ВНС и как это будет регулироваться?
Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Илья, ты себя считаешь представителем гражданского общества на данный момент без юридических экивоков. Готов ли ты попасть в ВНС?
Илья Бегун, политический аналитик:
Я считаю, что ВНС не должен быть представлен людьми-одиночками. У меня вопрос. Госаппарат возможен в большей степени, но слесарь, доярка – это люди, которые не являются ценообразующими, они в основном потребители. Но у нас практически половина экономики не государственная, а частная, которая как раз таки является ценообразующей во многом для этих самых потребителей. У них есть вектор единый с Президентом? Нет. У коммерческого бизнеса всегда свой интерес.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У них есть деньги, возможно, они про них 2-3 года назад еще задумывались. Сегодня они думают, как бы им спокойно пройти до дома, чтобы ракета никакая нигде не приземлилась. Поэтому сегодня, когда мы общаемся с нашими гражданами, с бизнес-сообществами сейчас активизировались диалоговые площадки, с айтишниками, там звучит вопрос: поддержите, помогите, подскажите, как нам сделать так, чтобы Президент выдвигался еще на один срок.
Илья Бегун:
ВНС – это хорошая площадка, чтобы стимулировать политический активизм. Потому что если у тебя нет инструмента для реализации какого-то потенциала, то ты хоть обрегистрируйся этими общественными объединениями, обложись ими вокруг, назови себя как угодно, если ты не можешь никак претендовать на участие, то это бессмысленный активизм, он бесполезный, движение ради движения.
Кирилл Казаков:
Беларусь, ВНС, обычный гражданин. Если сложить вот такую ступень, то это социальный лифт.
Алена Сырова, СТВ:
Если я хочу быть делегатом ВНС, мне нужно вступить в «Белую Русь»?
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Вы можете вступить «Белую Русь», баллотироваться в парламент или в местные советы депутатов, другие структуры, которые будут направлять делегатов в ВНС, но здесь будет стоять вопрос следующим образом: ложится ответственность на структуры гражданского общества, кого они будут делегировать в ВНС. И уже это наши забота, ответственность сделать так, чтобы было реализовано то требование, о котором вы говорили: профессионализм, мотивированность, забота об общем благе.
Алена Сырова:
Вы и руководители других общественных объединений будете решать, кто будет допущен до ВНС?
Олег Романов:
Будет решать высший орган управления организации, а именно – съезд, он будет направлять. Но да, это структура гражданского общества, объединения, ему по закону будет дано такое право. Значит, это наши работа и ответственность.
Сергей Клишевич:
Наши общественные главные организации – это столпы нашего гражданского общества. Это почти все общество – 4 миллиона в профсоюзах, 200 тысяч в «Белой Руси», 380 тысяч в БРСМ.
Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:
Мы говорим о гражданском обществе. Общество – это все люди, их взаимосвязи. А гражданское общество – это наиболее активные и инициативные люди, которые хотят двигать свою страну вперед. И если вы активны в «Белой Руси», в БСЖ, вас заметят.
Алена Сырова:
А если вы активны сами по себе?
Олег Буевич:
А что значит сам по себе? За себя или за страну?
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