«Нацбанк пытается проводить более жёсткую политику». Лукашенко поднял тему доступного кредитования
Новости Беларуси. Ситуацию в банковской сфере 24 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у Президента председатель правления Нацбанка, первый вице-премьер, замглавы Администрации и помощник главы государства. Присутствующим Александр Лукашенко адресовал немало вопросов. Речь шла о прогнозах по инфляции, доступности кредитов, влиянии санкций на банковскую сферу, в повестке также расчеты в иностранной валюте и международное сотрудничество.
На руку Совмину, банкирам и промышленникам стало перераспределение торговых потоков. В 2020-2021 годах рынок голодал из сокращения поставок. От пандемийной истерики белорусские предприятия уберег Президент. Поэтому мы смогли занять ниши других. В 2022 году освободились полки от продукции европейских конкурентов. А как же с расчетами?
Беларусь может подключиться к китайскому аналогу SWIFT – комментарий Нацбанка.
Реальному сектору экономики нужна денежная масса. Президент акцентирует внимание на доступность кредитов. Но в то же время регулятор не должен допустить закредитованность экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику. Правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче. Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики.
Чтобы сохранить сберегательный процесс, депозиты в стране сделали более привлекательными, несмотря на инфляцию. Проценты по депозитам выросли. А по кредитам вообще сложилась уникальная ситуация. Ставка вновь выдаваемых заемных денег бывает ниже, чем уровень инфляции. Например, от 14,16 % годовых по кредиту, учитывая инфляцию, можно смело отнимать почти 3 %. А этим правительство как бы демонстрирует свою уверенность – инфляция снизится.
Александр Лукашенко:
Инфляция во многом зависит от Национального банка. Но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Инфляция – это рост цен, это вопросы всех уровней власти страны. Национальный банк в этом вопросе – традиционно определяющая структура. Не будем от этого отказываться. Критерий один: не только букварь экономический, который мы все с вами внимательно изучали, но и от жизни. Все опытные люди, поэтому хотел бы услышать вашу оценку.
Что будет с валютным рынком и как мы справились с рекордной инфляцией? Рассказал глава Нацбанка.