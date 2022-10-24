«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Если честно и открыто, белорусское общество, на мой взгляд, пока к партиям не готово совершенно. Когда будут спрашивать, какие где партии… Что за ЛДПБ? Это для людей будет партия Гайдукевича, коммунисты будут партией Клишевича, круглый стол демсил будет партией Воскресенского. И люди будут ассоциировать образ лидера, личности со всей партией. «Белая Русь» – это партия Лукашенко. Да, вектор нужный, но пройдет какое-то время, прежде чем у людей появится восприятие того, что партия – это не только ее лидер.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Согласен, но одно «но». Партии можно критиковать и нужно. Во всем мире их критикуют. Но мировая политика не придумала альтернативы партии для занятия политической деятельностью. Мы должны четко понимать: улица или легальная политическая деятельность. Сейчас мы создаем условия, принимая законы, для легальной политической деятельности, но и для развития партии. Игорь Тур:

Нужно, чтобы борьба была не только между партиями за власть, а и внутри партии за власть внутри партии.