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«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям

24 октября 2022 18:00
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Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.  

«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям-1

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Если честно и открыто, белорусское общество, на мой взгляд, пока к партиям не готово совершенно. Когда будут спрашивать, какие где партии… Что за ЛДПБ? Это для людей будет партия Гайдукевича, коммунисты будут партией Клишевича, круглый стол демсил будет партией Воскресенского. И люди будут ассоциировать образ лидера, личности со всей партией. «Белая Русь» – это партия Лукашенко. Да, вектор нужный, но пройдет какое-то время, прежде чем у людей появится восприятие того, что партия – это не только ее лидер.

«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Согласен, но одно «но». Партии можно критиковать и нужно. Во всем мире их критикуют. Но мировая политика не придумала альтернативы партии для занятия политической деятельностью. Мы должны четко понимать: улица или легальная политическая деятельность. Сейчас мы создаем условия, принимая законы, для легальной политической деятельности, но и для развития партии.

Игорь Тур:
Нужно, чтобы борьба была не только между партиями за власть, а и внутри партии за власть внутри партии.

«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы любим наши белорусские ноу-хау. У нас политическая система сформировалась так, что мы все про партии. Соглашусь, партии у нас пока слабые, хотя я тоже представляю Коммунистическую партию. Это, я считаю, самая мощная партия в Беларуси.

Олег Гайдукевич:
Почти.

Сергей Клишевич:
Нет, самая мощная.

Олег Гайдукевич:
Наравне.

«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям-10

Сергей Клишевич:
У нас роль политических партий, как бы мы ни хотели, играют наши основные общественные объединения. Они в выборах участвуют, позицию свою показывают, в том числе по общественно-политическим вопросам. По сути дела, в нашей политической системе они играют роль политических сил. Там, возможно, с лидерами их ассоциируют, но они пронизывают все наше общество. Это миллионы людей.

Игорь Тур:
Общественные организации ассоциируются с одним лидером. Все.

Сергей Клишевич:
Единственное отличие – они не борются за власть. То, чем отличается партия от общественного объединения. Во всех остальных вопросах это фактически политические силы нашей страны.

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# Белорусские партии # общество # Игорь Тур # Олег Гайдукевич # Сергей Клишевич # Фотофакт

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