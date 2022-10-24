«Страховка для народа и правительства». Будет ли ВНС эффективным органом власти?
Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, мы поспешили с тем, чтобы давать возможность людям участвовать в политической жизни страны? Может, мы поспешили с ВНС, переоценили свои силы?
Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:
Нет, мы не поспешили с ВНС, потому что эта идея шла не сверху, а от людей. Я знаю по своему городу. В числе 23 предложений, которые мы включали в Конституцию, было, в том числе, и придание ВНС конституционного статуса. Это шло от людей, люди это хорошо понимают. Мы сейчас говорили о демократии. Надо нам кого-то учить или нет. Нам не надо никого учить, пусть у нас учатся. Работая в Конституционной комиссии, я изучил конституции всех наших ближайших соседей. У нас сейчас самая лучшая Конституция, на мой взгляд. И демократии нам хватает. Люди предложения в Конституцию обсуждали? Обсуждали. Конституцию всем народом, референдумом избрали. Сейчас насыщаем Конституцию, будем обсуждать закон о Всебелорусском народном собрании, будем новый Избирательный кодекс обсуждать. Какая еще надо демократия? Мы говорим: государство для народа. Так вот как раз сейчас государство для народа.
Алена Сырова:
Вопрос о том, как это будет работать.
Олег Буевич:
Это будет работать, но это очень зависит о того, что волнует сейчас людей – кто придет, какие делегаты. Понятно, что частью делегатов будут представители исполнительной, законодательной и судебной власти, частью будут депутаты. Да, они будут разных уровней. А людей волнует третья часть – гражданское общество. А кто это будет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о том, что идет из народа. В истории было некое славянское вече, на которое народ собирался. Насколько я знаю историю, люди просто собирались на площади и голосовали. Народу было мало, говорили как угодно. Здесь мы выбираем людей. Но с другой стороны, насколько все эти люди будут компетентно решать эти вопросы?
Олег Буевич:
Люди больше знают проблемы, и свои проблемы они будут передавать тем людям, которые будут представлять их на ВНС. Не надо думать, что ВНС – это некий орган, который будет кардинально… Да, он будет решать, предложения вносить, но народ выступает, что у нас президентская республика, у нас должен быть глава государства. Мне люди на последней встрече сказали: «Что это такое, Президент не будет ничего решать?» Нет. Президент будет все решать. Это помощь Президенту, парламенту, и в критической ситуации это страховка для народа и правительства.
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