«Страховка для народа и правительства». Будет ли ВНС эффективным органом власти?

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

Может быть, мы поспешили с тем, чтобы давать возможность людям участвовать в политической жизни страны? Может, мы поспешили с ВНС, переоценили свои силы?

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:

Нет, мы не поспешили с ВНС, потому что эта идея шла не сверху, а от людей. Я знаю по своему городу. В числе 23 предложений, которые мы включали в Конституцию, было, в том числе, и придание ВНС конституционного статуса. Это шло от людей, люди это хорошо понимают. Мы сейчас говорили о демократии. Надо нам кого-то учить или нет. Нам не надо никого учить, пусть у нас учатся. Работая в Конституционной комиссии, я изучил конституции всех наших ближайших соседей. У нас сейчас самая лучшая Конституция, на мой взгляд. И демократии нам хватает. Люди предложения в Конституцию обсуждали? Обсуждали. Конституцию всем народом, референдумом избрали. Сейчас насыщаем Конституцию, будем обсуждать закон о Всебелорусском народном собрании, будем новый Избирательный кодекс обсуждать. Какая еще надо демократия? Мы говорим: государство для народа. Так вот как раз сейчас государство для народа.