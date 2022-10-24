«Радикалов туда не пускаем». Кто должен войти в состав ВНС – мнения

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы когда говорим о Всебелорусском народном собрании, я глубоко убежден, что когда мы сформируем новый созыв, там будут разные точки зрения. А что, мы не знаем историю наших всебелорусских собраний? Я вам скажу, что люди попадали в это Всебелорусское собрание абсолютно разных слоев, профессий и там внутри тоже дискутировали. Президенту клали разные предложения по поводу тех или иных решений – это тоже правда. Вопрос другой, что мы радикалов туда не пускаем, так и сейчас не пустим. Зачем они там нужны? Алена Сырова, СТВ:

Олег Геннадьевич, вам есть что сказать?

Олег Буевич, председатель Новополоцкого Совета депутатов:

Я по поводу буфера и по поводу того, чтобы случайные люди не попали в политику. В высших эшелонах власти – это понятно, это Конституция. Там все четко: расписали, подумали. Много было дискуссий у нас. Кирилл Казаков, СТВ:

В регионах партии помогут? Олег Буевич:

А в регионах надо, чтобы был хороший Избирательный кодекс, над которым сейчас работают. И чтобы там это сито мы могли использовать, чтобы действительно случайные люди не прошли. Если мы говорим, что мы это делаем для будущего, возможно, ВНС не выполнит свои функции целиком, так, как хотелось бы, но все равно, дорогу осилит тот, кто начинает идти. Мне запали слова Президента, когда на последней встрече он сказал. Перед тем как начать работать над Конституцией, он нам сказал: когда вы работаете, помните, что по этой Конституции в будущем жить вашим детям и внукам. Исходя из этого, я думаю, мы идем совершенно правильным курсом.

Алена Сырова:

Делегаты ВНС избираются на пять лет, и за эти пять лет может произойти что угодно, и с какими угодно кризисными ситуациями мы можем столкнуться. Тогда получается, что мы должны максимально ответственно и подготовлено подойти к выборам и депутатов всех уровней, поскольку они тоже будут делегатами ВНС, и к тем, кого мы будем называть гражданским обществом, потому что этим людям в течение пяти лет будет дано право решать судьбу всех девяти миллионов белорусов. Олег Сергеевич, я понимаю, о чем Олег Геннадьевич тут говорил по поводу законодательства избирательного на местном уровне, ведь все сначала депутаты местных советов – это первая ступень. И если человек, условно, стал депутатом местного совета, свою каденцию отбыл, просто просидев ровно на своем рабочем месте за своим рабочим столом, потом дальше куда-то двинулся, то какой результат мы будем иметь на выходе? Здесь важно, чтобы были люди заинтересованные и делали, как вы говорите, для себя.

Олег Гайдукевич:

Когда-то нам, Алена, и партии пригодятся. Не надо опыт брать у всех, в России фракция партийная в Госдуме избралась. Предал депутат, фракция собралась – выкинула его из фракции и забыли. Потому что это тоже фильтр. И лидер партии, о которых вы говорите, ориентируются люди на них, отвечает за своего депутата – это тоже плюс. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пример Польши, 1980-е годы – попытка «Солидарности» взять власть. Кирилл Казаков:

Так плохо звучит сама фраза «пример Польши». Сергей Клишевич:

Нет, пример негативный, как может быть, как можно потерять страну. Там тоже хотели сразу силой взять цветной революцией, не получилось. И что решила «Солидарность»? Она проникла в комсомол, в партийные органы, в профсоюзы – и через 10 лет Польша стала антисоветской. По сути, был проведен государственный переворот в стране, поэтому нам тоже надо иметь в виду, они могут играть в долгую.

Кирилл Казаков:

Но эти же люди с подобной идеологией до 2020 года лезли у нас везде. Они везде у нас были: и на телевидении, и в парламенте, и в государственных органах. Они залезли, и нам теперь действительно защита нужна. Олег Гайдукевич:

А потому что мы раньше все сидели за спиной у Лукашенко и знали, что когда ситуация немножечко зайдет дальше, то он возьмет, кулаком стукнет и все решит. А сейчас мы думаем о том, что дальше, через 20-30 лет. Кто стукнет по столу? А если дурак придет какой-то, извините меня? Всякое бывает, обманет – вот мы об этом думаем. Фильтры. И Всебелорусское собрание, помимо народовластия, должно выполнять эту фильтрационную вещь. И это очень важный закон, поэтому мы и вынесли его на всенародное обсуждение, потому что каждый белорус должен отнестись сейчас, как к Конституции. Когда мы ездили, обсуждали Конституцию, мы видели интерес людей. Кто-то сейчас рассуждает: ай, приняли, пусть сейчас депутаты сами закон пишут. Упаси Господь. Включайтесь, обсуждайте, предлагайте, и это действительно будет всенародный документ. Кирилл Казаков:

Илья, журналисты тоже должны в это включиться: журналисты, общественники. Ведь от нас тоже много чего зависит, потому что к 2024 году журналисты должны прийти не менее мотивированными, чем депутаты и партийные депутаты.

Илья Бегун, политический аналитик:

Журналисты в некотором роде даже недооценены будущими политиками, политологами, потому что именно журналист – это человек, который может кого-то вытянуть с интересной идеей, но при этом он берет и социальную ответственность на себя, что если я кого-то привношу в медийное поле, то запомнят, кто написал о нем и его опросил. Поэтому в данном случае мне в принципе сама идея этих фильтров интересна, но вопрос возникает, который мы упускаем во время передачи, – идеология. Как этот фильтр будет настроен? Может быть, проще, нам не нужны, к примеру, партии, в которых 75 % учредителей не прошли через то, чтобы быть делегатами ВНС? Может быть. А если это будет решать ограниченное количество организаций, то возникает вопрос транспарентности. А откуда критерий этих самых фильтров? Олег Гайдукевич:

Закон. Все в законе мы должны прописать. Не в одном, а в нескольких. Начиная от Всебелорусского народного собрания, следующий этап – избирательное законодательство, закон о политических партиях, закон о гражданском обществе – эти законы будут этими фильтрами.