Трёхуровневая система лечения коронавируса и поддержка отдельных категорий граждан. Итоги совещания во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Ситуацию с заболеваемостью, все цифры, Президент держит на личном контроле. Систему борьбы с вирусом и в целом эпидобстановку обсуждали 12 мая на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в борьбе с COVID выбрала свой путь, но, как отметил глава государства, к подобной схеме сейчас обращаются и другие страны, постепенно отменяя карантин и открывая производства. У нас создана трехуровневая система, которая позволяет оказывать помощь заболевшим в больницах, дома и санаториях. И она работает.

Сегодня же на совещании обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В частности, предлагается усовершенствовать подходы по государственной адресной социальной помощи многодетным семьям. Есть предложения и в части пенсионного обеспечения. Екатерина Жилянина подробнее.

Нынешняя ситуация на рынке вынуждает многие страны принимать различного рода меры поддержки. Из-за экономического простоя нуждаются в ней и предприятия, и отдельные категории граждан. Точечную помощь окажут и в Беларуси. Сергей Румас: отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии Кому и какая помощь нужна, 12 мая обсудили у Президента. Средства отправят на места: губернаторам виднее, кому конкретно их выделить. Но есть общие требования, на которые глава государства уже обращал внимание. Помощь получат те, кто не сидит на месте и, прежде чем за ней обратиться, сам сделал все возможное.

Все требования касаются не только граждан, но и бизнеса. Перед каждым предприятием стоит задача во что бы то ни стало сохранить трудовые коллективы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу, у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы – мы договаривались, что у нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. И в это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им. Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится» Время непростое, потерпеть придется. В сложной ситуации оказался весь мир.