Президент о пациентах с коронавирусом:«Ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование (я об этом не говорил, но коль уж подняли эту тему, скажу) к Минздраву и конкретно к коллективам больниц – ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей.

Вы представьте, инфекционная больница, если вы ее видели. Это закрытый блок, где лежат 1-2-3 и больше человек в палатах, и они как в тюрьме: они же никуда не могут… Даже хуже, чем в тюрьме. Ни на улицу не выйти… И они там находятся. Притом та истерия, которая создалась вокруг этого заболевания, вокруг этого вируса, она же психологически душит человека.