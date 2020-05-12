Сергей Румас: отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии

Новости Беларуси. Белорусскому ВВП удалось удержаться практически на уровне 2019 года благодаря сектору информации и связи, строительной отрасли и сельскому хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусскому ВВП удалось удержаться практически на уровне 2019 года благодаря сектору информации и связи, строительной отрасли и сельскому хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем в бюджет нашей страны в первом квартале недопоступило около 350 миллионов рублей. Связано это в первую очередь с ухудшением условий работы НПЗ и снижением объемов и цен экспорта калийных удобрений.
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Премьер-министр Беларуси заявил, что ситуация в экономике в первом квартале была управляемой, несмотря на внешние шоки. Сейчас оставляет желать лучшего работа нефтехимической, транспортной, машиностроительной отраслей, сферы услуг.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Все социальные обязательства, а также платежи внутренним и внешним кредиторам были исполнены своевременно и в полном объеме. Судя по динамике происходящих изменений на мировом рынке, год будет достаточно сложным с точки зрения возможностей бюджета финансировать капитальные расходы.
При условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи.
Правительством сформирована рабочая группа, которая будет сконцентрирована на точечной индивидуальной поддержке отдельных крупных предприятий.
Кроме того, меры финансовой поддержки предусмотрели не только для предприятий. На такую помощь могут рассчитывать туристическая и спортивная отрасли.