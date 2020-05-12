Сергей Румас: отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии

Новости Беларуси. Белорусскому ВВП удалось удержаться практически на уровне 2019 года благодаря сектору информации и связи, строительной отрасли и сельскому хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем в бюджет нашей страны в первом квартале недопоступило около 350 миллионов рублей. Связано это в первую очередь с ухудшением условий работы НПЗ и снижением объемов и цен экспорта калийных удобрений. Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ Премьер-министр Беларуси заявил, что ситуация в экономике в первом квартале была управляемой, несмотря на внешние шоки. Сейчас оставляет желать лучшего работа нефтехимической, транспортной, машиностроительной отраслей, сферы услуг.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Все социальные обязательства, а также платежи внутренним и внешним кредиторам были исполнены своевременно и в полном объеме. Судя по динамике происходящих изменений на мировом рынке, год будет достаточно сложным с точки зрения возможностей бюджета финансировать капитальные расходы. При условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи. Правительством сформирована рабочая группа, которая будет сконцентрирована на точечной индивидуальной поддержке отдельных крупных предприятий.