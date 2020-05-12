Как в Беларуси пересмотрят поддержку отдельных категорий граждан? Рассказывает министр труда

В документе идет речь и об их пенсионном обеспечении, социальной защите и медицинской помощи.

Новости Беларуси. На подпись Президенту предложили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан, таких как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект указа еще доработают. Как рассказала после доклада министр труда и социальной защиты, указом усовершенствуют механизмы адресной социальной помощи. Сегодня государство оказывает адресную помощь людям, у которых уровень доходов ниже бюджета прожиточного минимума. Причем 60 % из них – многодетные семьи.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Что касается пенсионного обеспечения, здесь мы затрагиваем две категории – многодетных семей и инвалидов. Прежде всего это снижение требований к стажам, к общему и страховому стажу. Касается инвалидов первой и второй группы и многодетных семей, которые воспитывают четверых деток.

Третье направление тоже касается пенсионного обеспечения. Это семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Длительное нахождение мамы по уходу за этим ребенком не позволяет ей сформировать требования для вхождения в пенсионную систему.