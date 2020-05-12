Александр Лукашенко рассказал, почему выздоравливающих от коронавируса людей нужно переводить в санатории

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Систему борьбы с вирусом и в целом эпидобстановку обсуждали сегодня, 12 мая, на совещании во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если есть нормальная динамика в лечении больных в больнице непосредственно, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует (у меня на контроле несколько таких человек, не буду называть фамилии)… Ну нормально себя чувствует человек: «Отпустите меня домой». Мною принято решение: пока не домой. Если он нормально себя чувствует, пошел на выздоровление, мы его переводим на санаторно-курортное лечение.

Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации – прим. ред.), по-моему, и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске. Персонал на месте, людей там нет. Давайте мы этих людей, которые практически выздоровели, из больницы переместим туда. Потому что им ни капать, ни колоть их не надо, ну кто-то, может, таблетки какие-то. Это называется долечиванием. Он психологически уже себя лучше чувствует. Он понял, что он выздоровеет.