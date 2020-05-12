Четыре дня реанимации и пять недель восстановления. Житель Гомеля о том, как переболел коронавирусом

Новости Беларуси. С начала пандемии белорусские медики спасли уже около семи тысяч человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти люди выписаны из медучреждений. Некоторые еще проходят реабилитацию, а кто-то уже вернулся к обычной жизни. Белорусы, победившие болезнь, готовы помогать сделать то же самое тем, кто до сих пор на больничной койке. Донор плазмы крови: «Мне не сложно, а кому-то, может, это и поможет» В крови перенесших болезнь содержатся антитела, способные облегчить течение заболевания в тяжелых случаях. Количество доноров плазмы крови в Беларуси растет с каждым днем.

С гомельчанами, победившими болезнь, встретился Александр Добриян. Он до сих пор не понимает, как и где заболел. Соблюдал все меры предосторожности, но все-таки стал одним из первых пациентов гомельских медиков, у кого диагностировали COVID-19. Сегодня у Юрия Миненко последний день реабилитации. Позади пять недель борьбы с болезнью и ее последствиями.

Юрий Миненко, житель Гомеля:

Сильнейший, минут 10-15, приступ кашля. Жена сразу вызвала скорую помощь.

Последствие инфекции – двусторонняя пневмония. Юрий Миненко перенес болезнь в тяжелой форме. Четыре критических дня в реанимации запомнятся на всю жизнь. Так же, как и беспримерные забота и внимание медиков на протяжении всей госпитализации.

Юрий Миненко:

Девчонкам надо отдать должное: конечно, медсестры как на передовой. Вот так если прошли бы мимо, друг друга и не узнали бы, потому что они все в этих скафандрах. Рот повязкой, то есть как спецназовцы, одни только глаза из-за очков.