Президент о бессимптомных больных коронавирусом: в Минске около 270 бригад, которые держат на контроле этих людей
Новости Беларуси. Систему борьбы с вирусом и в целом эпидобстановку обсуждали сегодня, 12 мая, на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко подчеркивает, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Третий уровень у нас – это те, кто наблюдаются дома – бессимптомные, они переносят нормально это заболевание, если нет риска для того, чтобы заразить других. У нас, по-моему, 5 или 6 тысяч по стране наблюдаются поликлиническим уровнем. В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые держат на контроле определенное количество в своих районах этих людей. Они на контакте, и если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем.
Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало.
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Сегодня же на совещании обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Речь о многодетных семьях, людях с инвалидностью и родителях, воспитывающих детей-инвалидов.
На доклад во Дворец Независимости пригласили членов правительства и руководство Администрации Президента. Здесь Александр Лукашенко в очередной раз отметил: помогать будем тем, кто действительно в этом нуждается, и тем, кто даже в такой непростой ситуации не сидит сложа руки.
Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»
Например, переориентирует свое производство, стремясь сохранить рабочие места. Глава государства подчеркнул: увольнений быть не должно.