Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания
Новости Беларуси. На особый контроль Президент поручил взять одиноких стариков и пожилых людей. Ответственность возложена на министра труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в Беларуси пересмотрят поддержку отдельных категорий граждан? Рассказывает министр труда
После болезни их направят на восстановление. В ближайшее время определят для этого конкретные учреждения.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Министерство труда и социальной защиты сегодня имеет достаточно хорошую базу санаториев именно для пожилых людей и для инвалидов. Высокая материально-техническая база и прежде всего безбарьерная среда, которые сегодня созданы в этих санаториях, позволяют действительно предоставлять такие услуги, услуги по оздоровлению, санаторно-курортное лечение.
Поэтому задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, максимально помочь восстановить здоровье и предоставить эти услуги.