Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания

Новости Беларуси. На особый контроль Президент поручил взять одиноких стариков и пожилых людей. Ответственность возложена на министра труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Беларуси пересмотрят поддержку отдельных категорий граждан? Рассказывает министр труда

После болезни их направят на восстановление. В ближайшее время определят для этого конкретные учреждения.