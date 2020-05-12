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Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания

12 мая 2020 19:12
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Новости Беларуси. На особый контроль Президент поручил взять одиноких стариков и пожилых людей. Ответственность возложена на министра труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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После болезни их направят на восстановление. В ближайшее время определят для этого конкретные учреждения.

Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Министерство труда и социальной защиты сегодня имеет достаточно хорошую базу санаториев именно для пожилых людей и для инвалидов. Высокая материально-техническая база и прежде всего безбарьерная среда, которые сегодня созданы в этих санаториях, позволяют действительно предоставлять такие услуги, услуги по оздоровлению, санаторно-курортное лечение.

Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания-4

Поэтому задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, максимально помочь восстановить здоровье и предоставить эти услуги.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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