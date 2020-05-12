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Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»

12 мая 2020 10:36
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Новости Беларуси. Сохранить трудовые коллективы. Такое требование озвучил сегодня, 12 мая, Президент на совещании, где шла речь о проекте указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На доклад во Дворец Независимости пригласили членов правительства и руководство Администрации Президента.

Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»-1

Прежде чем приступить к обсуждению документа, Александр Лукашенко отметил: помогать будем тем, кто действительно в этом нуждается, и тем, кто даже в этой непростой ситуации не сидит сложа руки. А, например, переориентирует свое производство, стремясь сохранить рабочие места.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: увольнений быть не должно.

Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас очень важно сохранить трудовые коллективы. И тогда я категорически предупредил: неприемлемо увольнение людей. Всячески нужно сохранить трудовые коллективы.

Напомню также, все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего – губернаторам. Это их непреклонная просьба и требование. Вот три основных момента, которые мы должны учитывать при оказании помощи и поддержке.

Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»-7

Еще раз повторю: подвожу черту и, в общем, требую от вас и заявляю: поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится. Люди, если хотят работать, нашли новую форму. Я не говорю о том, что мы завтра рестораны поддержим. И вообще, это не наше дело. Это дело местных властей – они разберутся, кого поддерживать. Нам надо посмотреть на стратегические направления.

Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»-10

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на эпидситуацию в стране. Этот вопрос Президент держит на личном контроле. Беларусь в борьбе с COVID выбрала свой путь, но, как отметил сегодня глава государства, к подобной схеме сейчас обращаются и другие государства, постепенно отменяя карантин и открывая производства.

# Государственная социальная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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