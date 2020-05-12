Александр Лукашенко: «Головой все отвечают за смертность населения»
Новости Беларуси. Ситуация с заболеваемостью, все цифры Президент держит на личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Систему борьбы с вирусом и в целом эпидобстановку обсуждали сегодня, 12 мая, на совещании во Дворце Независимости.
Беларусь в борьбе с COVID выбрала свой путь, но, как отметил сегодня глава государства, к подобной схеме сейчас обращаются и другие государства, постепенно отменяя карантин и открывая производства.
Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»
В стране создана трехуровневая система, которая позволяет оказывать помощь заболевшим в больницах, дома или санаториях. И она работает.
Что же касается цифр, несмотря на небольшой прирост пневмоний, ситуация полностью контролируется не только медиками, но и руководителями разного уровня на местах. Главное, по мнению Президента, не допустить смертей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, – это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, – это останется.
Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил и я это беру на серьезный контроль.