Александр Лукашенко: «Головой все отвечают за смертность населения»

Новости Беларуси. Ситуация с заболеваемостью, все цифры Президент держит на личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Систему борьбы с вирусом и в целом эпидобстановку обсуждали сегодня, 12 мая, на совещании во Дворце Независимости.

Беларусь в борьбе с COVID выбрала свой путь, но, как отметил сегодня глава государства, к подобной схеме сейчас обращаются и другие государства, постепенно отменяя карантин и открывая производства.

Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»

В стране создана трехуровневая система, которая позволяет оказывать помощь заболевшим в больницах, дома или санаториях. И она работает.

Что же касается цифр, несмотря на небольшой прирост пневмоний, ситуация полностью контролируется не только медиками, но и руководителями разного уровня на местах. Главное, по мнению Президента, не допустить смертей.