Президент: в ближайшее время перехожу на контроль лечения в больнице – среднее звено, долечивание и наблюдение дома

Новости Беларуси. Тема коронавируса не первый месяц в топе новостей, ее активно обсуждают и в СМИ, и в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бурно комментировали белорусский военный парад и выбранный страной путь в борьбе с опасной инфекцией (сейчас его на вооружение берут другие государства).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Скажу по поводу парада. Конечно, что тут не бродило и не ходило. Ну, и что мы получили за трое-четверо суток после этого? В Минске значительное (вчера в два раза) снижение пневмоний. В два раза. И я вчера, перекрестившись, говорю: дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись.

Поэтому давайте без истерии спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены. В ближайшее время я перехожу на контроль лечения в больнице – среднее это звено, долечивание и наблюдение дома. Я знаю критерии, я их выработал сам и довел до исполнителей. Созданы бригады, в которые включены вирусологи и разного рода эпидемиологи, практикующие врачи. Допустим, из Витебска мы позвали несколько человек. У них пошло это все на спад, больницы зачищаем и так далее – мы оттуда взяли специалистов.

Они проедут (прежде всего с Минска начнем), и посмотрим, как лечат. Сколько там людей в этой тюрьме держат, как долечивают в Аксаковщине и госпитале, как контролируют дома. А это все очень просто – это надо посмотреть движение больных людей.

До выходных дней я буду иметь полную картину и полную информацию. Поэтому не надо расписывать в интернете и, как я говорю, вечно плявузгаць по тому или иному случаю, не разобравшись. Людям надо внимательно отслеживать. Уже, наверное, за это время все поняли, кто прав, кто виноват.