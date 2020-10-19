Тогда и сейчас: как Витебская область подготовилась ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все меры направлены на снижение рисков заражения, сохранение здоровья работников. Так, одна из норм – по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу и предусмотреть гибкий график.

Тема второй волны коронавируса сегодня актуальна и для Витебска. Этот город в свое время первым вышел на борьбу с заболеванием. Сегодня на севере страны говорят о том, что вошли во вторую волну. Начали перепрофилировать отделения некоторых больниц. Ситуация с COVID-19 развивается планомерно, без вспышек и очагов. Опыт и ошибки прошлого сегодня лишь помогают основательно подойти к лечению каждого пациента.

Анастасия Бут продолжит. «Целый месяц мы уже ведём этот листок». В одной из витебских школ ввели термографики Вторая волна СOVID-19 на севере страны началась в середине сентября, когда начали фиксировать рост заболеваемости. В регионе, который первым принимал удар доселе неизвестной инфекции, учли ошибки и недоработки. Сегодня здесь не говорят о вспышках и очагах, оценивают ситуацию как стабильно и равномерно развивающуюся.

Анастасия Бут, корреспондент:

В сравнении с весенним периодом здравоохранение Витебской области хорошо подготовилось ко второй волне борьбы с СOVID-19. Взять хотя бы наличие средств индивидуальной защиты для медиков. Масок, перчаток, костюмов, которых еще полгода назад не хватало, сегодня созданы запасы на месяц вперед.

Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:

Ежедневно осуществляются операции. Это нейрохирургические, микрохирургии глаза, кардиохирургические, сосудистые, протезирование тазобедренных суставов проводится. Ежедневно в операционной где-то от 10 до 20 операций, не считая экстренных, только в плановом порядке проводят. Совмещать сложно, когда экстренно, когда пациент попадает по экстренным показаниям и его нужно оперировать, а он может быть инфицирован. Тогда, конечно, некоторые сложности бывают. Но для этого и есть сегодня средства, которые позволяют с вероятностью 90 % установить диагноз изначально, быстро. Имеется экспресс-диагностика, имеется компьютерная томография. «Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами Витебская область в ситуации с COVID у многих ассоциируется со словом первый. Здесь зафиксировали первый случай инфицирования и выздоровления. Медики с севера стояли у истоков борьбы белорусов с неизвестным вирусом. Именно в Витебске в экстренном порядке разработали отечественные тест-системы на определение вируса в организме. Тогда многие работали в стрессовой ситуации.