Тогда и сейчас: как Витебская область подготовилась ко второй волне коронавируса
Новости Беларуси. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все меры направлены на снижение рисков заражения, сохранение здоровья работников. Так, одна из норм – по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу и предусмотреть гибкий график.
Тема второй волны коронавируса сегодня актуальна и для Витебска. Этот город в свое время первым вышел на борьбу с заболеванием. Сегодня на севере страны говорят о том, что вошли во вторую волну. Начали перепрофилировать отделения некоторых больниц. Ситуация с COVID-19 развивается планомерно, без вспышек и очагов. Опыт и ошибки прошлого сегодня лишь помогают основательно подойти к лечению каждого пациента.
Анастасия Бут продолжит.
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Вторая волна СOVID-19 на севере страны началась в середине сентября, когда начали фиксировать рост заболеваемости. В регионе, который первым принимал удар доселе неизвестной инфекции, учли ошибки и недоработки. Сегодня здесь не говорят о вспышках и очагах, оценивают ситуацию как стабильно и равномерно развивающуюся.
Анастасия Бут, корреспондент:
В сравнении с весенним периодом здравоохранение Витебской области хорошо подготовилось ко второй волне борьбы с СOVID-19. Взять хотя бы наличие средств индивидуальной защиты для медиков. Масок, перчаток, костюмов, которых еще полгода назад не хватало, сегодня созданы запасы на месяц вперед.
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Для пациентов с пневмониями и коронавирусом подготовили 1 400 коек в крупных городах региона и райцентрах. Примерно 40 % приходится на Витебск. Красные зоны сегодня есть в кожвендиспансере, инфекционной больнице, больнице скорой медицинской помощи, областной клинической. Причем в отличие от весенней волны в учреждениях здравоохранения на этот раз намерены сохранить плановую помощь пациентам.
Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:
Ежедневно осуществляются операции. Это нейрохирургические, микрохирургии глаза, кардиохирургические, сосудистые, протезирование тазобедренных суставов проводится. Ежедневно в операционной где-то от 10 до 20 операций, не считая экстренных, только в плановом порядке проводят. Совмещать сложно, когда экстренно, когда пациент попадает по экстренным показаниям и его нужно оперировать, а он может быть инфицирован. Тогда, конечно, некоторые сложности бывают. Но для этого и есть сегодня средства, которые позволяют с вероятностью 90 % установить диагноз изначально, быстро. Имеется экспресс-диагностика, имеется компьютерная томография.
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Витебская область в ситуации с COVID у многих ассоциируется со словом первый. Здесь зафиксировали первый случай инфицирования и выздоровления. Медики с севера стояли у истоков борьбы белорусов с неизвестным вирусом. Именно в Витебске в экстренном порядке разработали отечественные тест-системы на определение вируса в организме. Тогда многие работали в стрессовой ситуации.
Например, сегодня в регионе 1 732 точки кислородной поддержки – вдвое больше, чем еще полгода назад. Добавили еще 77 кислородных концентратов. Работают шесть лабораторий.
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Вторая волна, предупреждают врачи, может быть более затяжной. Потому крайне важно всем вспомнить о масках, социальной дистанции. Запастись антисептиком. Элементарные меры предосторожности, которые помогут сохранить здоровье, а порой и жизнь.