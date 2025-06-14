«Выпускной над Неманом» в Гродно собрал около 2,6 тыс. молодых людей

Ярко и трогательно со школой попрощались гродненские выпускники. Более 2,5 тысячи молодых людей объединил масштабный «Выпускной над Неманом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юноши и девушки прошли по центру города навстречу взрослой жизни. В шествии выпускники всех школ и гимназий Гродно, нарядные и счастливые.

За несколько часов до общегородского праздника молодые люди в своих учебных заведениях получили аттестаты зрелости. Главный аккорд дня на двух центральных площадях областного центра, где для ребят выступили популярные в молодежной среде исполнители и диджеи. Символом прощания с детством стало бесплатное мороженое – как сладкое завершение школьной истории.

Арина Каянко, выпускница Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно: Конечно, буду скучать по школе, по любимым учителям. 11 лет я ходила в мою любимую первую гимназию имени Карского. Мои любимые одноклассники. Со всеми мы очень хорошо дружим и общаемся. У нас очень дружный и любимый мой класс.

Данила Кнейб, выпускник Средней школы № 23 имени Ф.П. Гудея Гродно:

У нас настроение энергичное. Тут очень много знакомых наших. Мы футболисты сами. И занимаемся 12 лет футболом в СУ ГФК «Неман». Дальше поступать в университет, развиваться и в какое-то хорошее предприятие государственное устроиться, получить хорошую должность.

У выпускников есть немного времени, чтобы выдохнуть после централизованных экзаменов и тестирования и с новыми силами отправиться на покорение вершин. Основной этап приемной кампании в вузы пройдет с 12 июля по 3 августа. Но для целевиков прием документов стартует уже в конце этого месяца.