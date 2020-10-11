Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?

Новости Беларуси. Прирост заболеваемости ощутим во всем мире. За сутки на планете COVID-19 фиксируют у 350 тысяч человек. Это рекордное число, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рекорды ставят Украина, Россия, Польша, Литва. У нас, по официальным данным Минздрава, цифры гораздо ниже. А вот Китаю и вовсе удалось избежать второй волны коронавируса.