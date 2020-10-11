Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?

Новости Беларуси. Прирост заболеваемости ощутим во всем мире. За сутки на планете COVID-19 фиксируют у 350 тысяч человек. Это рекордное число, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рекорды ставят Украина, Россия, Польша, Литва. У нас, по официальным данным Минздрава, цифры гораздо ниже. А вот Китаю и вовсе удалось избежать второй волны коронавируса.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Можно ли говорить о выработке коллективного иммунитета? Когда это может произойти? Все-таки много людей у нас переболело, около 100 тысяч почти.
Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
С точки зрения выработки естественного коллективного иммунитета это достаточно малое количество. Но все ученые, которые изучают коллективный иммунитет, сходятся к тому, что коллективный иммунитет формируется. Но мы пока не можем точно сказать, насколько он напряженный и длительный. На данный момент есть информация, что иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев у тех, кто переболел или перенес в бессимптомной форме.
Читайте также:
Что нужно для того, чтобы выехать за границу во время коронавируса? Рекомендации от туристической компании
Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач
Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси