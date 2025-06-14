Тратить деньги только на качественные образцы – какие поручения дал Лукашенко по беспилотникам?

Производство беспилотников, подготовка специалистов и техническое оснащение белорусской армии. Эти и другие темы стали центральными 13 июня. Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Брестской области. Здесь же, в полевых условиях, прошло совещание по развитию этого направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Президенту доложили и показали, как готовят операторов и инженерно-технический состав. На тренажерах специалисты не только отрабатывают навыки, но и накапливают часы налета. Насколько это направление важно, стало очевидно с началом СВО. И Беларусь закономерно тоже стала и закупать, и создавать свои дроны: камикадзе, разведывательные, ударные. Главное требование Президента – это должно быть нужное вооружение, а не просто дань моде. Тем более что есть масса нюансов в использовании БПЛА именно на территории нашей страны. Лесистая местность – лишь одна из особенностей. Для работы в таких условиях нужна ювелирная точность операторов. Поэтому важно разработать стратегию для развития беспилотной военной авиации и определить ее место в системе белорусских Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас предупредить. Мы сегодня все захвачены: «Ах, беспилотники, ах, беспилотники!» Лет 7-10 тому назад министр обороны нынешний на коллегии Министерства обороны, на уровне правительства ахал, охал: нам нужны такие самолеты, нам надо вот это оружие, ракеты и прочее. Сегодня говорят: да нет, не танки и не БМП решают вопросы, может, не ракеты – беспилотники. Хорошо, что тогда не влезли в эту бешеную миллиардную программу реконструкции вооружения. Не поспешили, не влезли. Сегодня оказалось, что не столько надо танков, БМП. Говорят, на переднем крае их уже нет, все решают беспилотники. Не получится ли так, что со временем опять будем ахать и охать: беспилотники, угрохали столько денег, а они оказались – не то что совсем не нужными (они нужны будут долгое время, а может, и всегда), но оказались не совсем тем оружием, на которое мы рассчитывали. Поэтому надо предусматривать абсолютно все варианты. А не так, как у нас иногда бывает. Министр обороны плачет: у него не хватает денег, дайте, дайте больше. Ну, наскупали там черт знает что. Имейте в виду, тогда вы подставите под угрозу другие вопросы. И боеприпасы, и ракеты нам надо усовершенствовать определенные, и многое-многое другое. И бытовые вопросы. Все хотят жить в своей собственной квартире. На все это нужны деньги. Давайте это все учитывать по-земному. Президенту наглядно показали образцы вооружений и обмундирования и, конечно, возможности БПЛА. Сначала на тренировочной площадке, а потом уже в условиях полигона. Кроме того, главнокомандующему подробно рассказали о плюсах и минусах каждого из дронов, которые сегодня есть в Беларуси. Отечественное ли, зарубежное ли – главное требование Президента – мы должны тратить деньги на качественные образцы. Читайте здесь.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Вопрос, который очень четко поставил глава государства, – это потребности нашей армии в данных системах. Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс способен обеспечить эти потребности. Он производит фактически всю линейку беспилотных авиационных комплексов, которые нужны в Вооруженных Силах. То, что они не могут производить, мы собираем сами, используя возможности наших подразделений. Имея таких талантливых ребят, мы можем решить те вопросы, которые перед нами стоят. Нам есть над чем работать в рамках теории развития беспилотных систем. И это не только авиационная составляющая. Это в том числе и наземная составляющая – создание различных роботизированных и других комплексов, которые будут в перспективе поступать в наши войска. В центре внимания главы государства не только БПЛА. Александр Лукашенко призывает не отказываться и от традиционных видов и родов войск. Нюансы их развития, а также оснащения белорусских военнослужащих предметно обсудили на совещании. Любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя.