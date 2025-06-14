Лукашенко на «Беллакте» ознакомился с производством детского питания

Предприятие – крупнейший производитель детского питания в стране и один из крупнейших в СНГ. За сутки здесь перерабатывают более 25 тонн сухой смеси и выпускают почти 60 тысяч упаковок продукции, которая помогает малышам расти здоровыми и крепкими. «Беллакт» – производство экспортно ориентированное и активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, в том числе за счет Африканского и Азиатского региона. Александру Лукашенко доложили о перспективных направлениях и вариантах дальнейшего развития предприятия. В планах строительство нового цеха. Президент одобрил проект, но подчеркнул: любые инициативы прежде всего должны быть финансово эффективны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если для этого предприятия, которое хочешь построить, есть сырье, есть рынок сбыта и он маржинальный, и все, что ты одолжишь, ты вернешь в течение 10-12 лет (это немалые деньги – 120-130 млн долларов), – пожалуйста. Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект. Мы это умеем делать. И это сегодня продается. Любая страна должна накормить своих людей. Мы умеем это делать. Давайте будем делать. Где бы ты ни взял, может, даже в Банке развития, еще где-то, ты должен понимать, что долг платежом красен. Взял долг – ты его должен вернуть. В противном случае зачем иметь с тобой дело?

Приезд Президента в регион – повод обсудить положение дел в области и районе. Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии Гродненщины. Валовой региональный продукт выше прошлогодних показателей. Но есть над чем работать. Председатель облисполкома также проинформировал Президента о реализации программы «Один район – один проект». В рамках этой инициативы в области 25 проектов.